Aprovados em concurso público da Alese são empossados

02/10/20 - 15:07:21

Três aprovados no primeiro concurso realizado pela Assembleia Legislativa de Sergipe, foram empossados na manhã desta quinta-feira, 1º de outubro.

Joana Maria de Souza Neri atuará no cargo de Analista Legislativo – Enfermagem. Ela relatou a satisfação de fazer parte do quadro de servidores da Alese.

“É uma alegria muito grande nesse momento em que a gente está vivendo; uma crise com tantos desempregos e você estar podendo assumir um cargo mediante o primeiro concurso público da Assembleia Legislativa, é uma honra fazer parte do quadro de servidores”, afirma destacando o esforço até chegar à aprovação.

A Analista Legislativo – Odontologia Fabíola Augusto de Góis disse ter ficado surpresa ao ser convocada.

“Recebi com grande alegria a notícia há um mês. Realmente é um sonho integrar o setor da Saúde da Alese. Foram anos de estudo; tenho 10 anos de formada, mas vivia estudando para concurso e era um sonho integrar o quadro numa Casa Legislativa. Quero agradecer primeiro à Deus e depois ao deputado Luciano Bispo por realizar esse concurso que vai ficar marcado na história como o primeiro da Alese e dizer que estou muito alegre em fazer parte da Casa”, comemora.

O Analista Legislativo – Odontólogo Mateus de Melo Cunha também enfatizou a alegria em estar começando a trabalhar na Assembleia Legislativa de Sergipe. “É uma satisfação muito grande estar sendo empossado. Foi o primeiro concurso que eu prestei ainda recém-formado, me dediquei muito e estou feliz em trabalhar aqui nessa Casa como odontólogo”, complementa.

Solenidade

A solenidade foi presidida pelo diretor-geral da Alese, Roberto Bispo e o assessor da Presidência da Casa, Daniel Haack e o diretor de Comunicação, Irineu Fontes.

De acordo com Roberto Bispo, o primeiro concurso realizado pela Alese, foi muito positivo para a Casa Legislativa.

“Aqui é uma casa do povo e um lugar muito bom para trabalhar, pois as pessoas adquirem muita experiência. Minha avó dizia que a melhor coisa da vida é o emprego, o trabalho. Que esses profissionais abracem a oportunidade com seriedade, pois no momento em que o país está passando, o emprego é uma coisa muito valiosa”, entende.

O diretor de Comunicação Irineu Fontes, parabenizou os novos servidores, deu boas vindas e disse que o setor está a disposição de todos.

O primeiro concurso da Alese foi realizado em 2018 oferecendo 96 vagas, mas com a desistência de alguns aprovados, já foram convocados até agora 103 aprovados.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza