Capitão Samuel é homenageado pelas lutas a favor dos praças

02/10/20 - 16:30:32

Na manhã desta quinta-feira, 01, o deputado Capitão Samuel recebeu em seu gabinete na Alese (Assembleia Legislativa de Sergipe) uma comissão de ex-sangrentos da Polícia Militar de Sergipe, que hoje se tornaram oficiais pelos esforços do parlamentar.

Segundo o Tenente Sandro as conquistas só foram possíveis graças ao empenho do capitão Samuel. “Ele sempre trabalhou para beneficiar os praças da PMSE. Esta luta sempre foi importante, uma vez que os oficiais sempre tiveram privilégios. Em reconhecimento e como forma de gratidão por todo o empenho, o Capitão Samuel foi homenageado com um troféu”, declara.

Na oportunidade, o representante da comissão, o Tenente Sandro, solicitou que o artigo 34 da lei dos oficiais seja cumprida, que é a carta patente.