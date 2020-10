Danielle Garcia leva esperança e compromissos ao Augusto Franco

02/10/20 - 12:48:08

A carreata da esperança, comandada pela delegada Danielle Garcia 23, candidata a prefeita, e pelo candidato a vice, Valadares (PSB), voltou à Zona Sul nesta quinta-feira, 01, e percorreu ruas e avenidas do Conjunto Augusto Franco. Pessoas na porta de casa, nas sacadas dos prédios, transitando a pé ou de carro demonstravam sua confiança no projeto que vai fazer as mudanças que Aracaju precisa.

Danielle Garcia agradeceu a receptividade, que vem superando as expectativas. “Até porque essa é a primeira vez que disputo uma eleição e sentir as pessoas abraçarem a minha candidatura é muito gratificante. Vejo que esse sentimento só cresce e está tomando conta das ruas. Sinal de que nossas propostas, que já vinham sendo divulgadas nas redes sociais e entrevistas, estão chegando à população, que está nos apoiando e vai nos levar à vitória”, afirmou Danielle Garcia.

E mais uma vez foi constatada a falta de compromisso da atual gestão com a juventude. “Passamos por várias praças que poderiam estar sendo utilizadas para a prática de atividade física e esporte, lazer das crianças. Lamentavelmente esses espaços estão abandonados e precisando de manutenção e, alguns casos, reformas. Estamos atentos à essas e outras demandas da nossa capital e vamos mudar essa realidade com Danielle Garcia prefeita”, destacou Valadares Filho.

Ascom/Danielle Garcia