Delegada na alça de mira

02/10/20 - 08:51:08

Por Adiberto de Souza

O partido Republicanos ameaça processar a candidata a prefeita de Aracaju, delegada Danielle Garcia (Cidadania), por calúnia e difamação. Os pastores republicanistas Heleno Silva e Jony Marcos estão fulos da vida com um vídeo onde a prefeiturável acusa o partido de trocar cargos públicos no governo de Sergipe por apoio à candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). No revide à acusação, o Republicanos considerou a delegada despreparada para disputar a Prefeitura da capital. Segundo a legenda dos evangélicos, quem precisa se explicar é Danielle, que pregava uma “nova política” e, em troca de apoio, acabou nos braços de políticos tradicionais. A briga do Republicanos com a delegada é porque a moça propagou que o partido de Heleno e Jony voltou a apoiar o governador Belivaldo Chagas (PSD) em troca de cargos públicos. O difícil é negar tal fato depois que a legenda dos evangélicos ter aboletado filiados na estatal Segrase. Misericórdia!

Estranho silêncio

Alguém sabe em que deram as investigações contra os deputados estadual Zezinho Sobral (Pode) e federal Valdevan Noventa (PL), acusados de provarem aglomerações de pessoas em plena pandemia. Os procedimentos investigativos contra os dois parlamentares foram abertos, em junho, pela SSP e pelo Ministério Público, só que não se falou mais no assunto. Será que as apurações continuam, ou deram o dito pelo não dito. Ganha uma mariola de banana quem desvendar tal mistério. Aff Maria!

Renúncias negadas

O PCdoB de Aracaju nega que um grupo de candidatos a vereador está batendo em retirada da legenda. Segundo o portal NE Notícias, a revoada foi provocada pela falta de recursos para a campanha. O partido acusa o site de agir com má fé e jura ter dinheiro para ajudar os candidatos à Câmara da capital. Após o desmentido do PCdoB, o NE Notícia reafirmou a informação e prometeu para hoje as provas sobre a renúncia coletiva dos candidatos comunistas. Crendeuspai!

Não gostou

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) não gostou da indicação do desembargador Kassio Marques para o Supremo Tribunal Federal. Segundo o parlamentar, a indicação tem a benção do PT e do Centrão e foi consolidada em um jantar do presidente Jair Bolsonaro com os ministros do Supremo Gilmar Mendes e Fias Toffoli, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM). Alessandro promete ao indicado para o STF “uma sabatina dura e respeitosa”. Jesus!

Ver pra crer!

Na boca das eleições, o governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou um arrojado plano de recuperação econômica do estado. O homem promete investir R$ 1,2 bilhão no recém-criado Programa Avança Sergipe. Tem gente com a pulga atrás da orelha, pois na campanha de 2018, o mesmo Belivaldo prometeu mundos e fundos. Alguns exemplos do prometido por Chagas há dois anos: construir uma ponte estaiada sobre o Rio Poxim, em Aracaju, a construção do Canal de Xingó, a universalização do saneamento básico, a recuperação das rodovias estaduais, facilitar e alavancar a competitividade e o funcionamento das cidades etcétera e tal. Danôsse!

Tesão indigesta

Um levantamento feito com homens entre 25 e 35 anos revelou que 20% dos pacientes utilizaram medicamentos para disfunção erétil sem prescrição médica. São jovens que acham que tomando a medicação vão virar super-homens, vão ter um aumento da potência. O coordenador do estudo, urologista Cláudio Murta, diz que a utilização inadequada de estimulantes pode ocasionar efeitos colaterais como dor de cabeça, nariz entupido, rosto vermelho, diarréia, náusea, vômito e, em casos mais raros, pode provocar cegueira. Tá doido!

Acusado de laranja

Tem chamado a atenção o silêncio sepulcral da direção estadual do Avante sobre a candidatura de seu filiado Lúcio Flávio à Prefeitura de Aracaju. Por esta e por outras, os adversários do avantista o acusam de ser um candidato “laranja”. O também prefeiturável Rodrigo Valadares (PTB) é um desses acusadores. Segundo ele, Lúcio Flávio está a serviço do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) para tirar votos dos candidatos da direita. Home vôte!

Árvore com frutos

O candidato a prefeito Márcio Macedo (PT) partiu com quatro pedras nas mãos pra cima da adversária Danielle Garcia (Cidadania): “quem se apoiou no cargo de polícia e em Bolsonaro na eleição passada, está caindo, está sendo desmascarado”, afirmou, referindo ao governador do Rio, Wilson Witzel (PSC). O petista também lembrou que a cidadanista fazia parte do governo Bolsonaro até um dia desses: “Agora quer esconder isso?”, indagou. Aliados de Danielle lembram que, além dela, outros dois delegados também disputam a prefeitura da capital, porém não têm sido incomodados por Marcio. Os eleitores da prefeiturável concluem lembrando que não se atira pedras em árvore que não dá frutos. Marminino!

Abra o olho

Muita gente que usa internet no telefone celular não sabe que 40% do pacote de serviços é gasto com aqueles anúncios automáticos que aparecem nos aplicativos sem a solicitação do cliente. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, existem ferramentas de bloqueios de anúncios para alguns aparelhos. Outra coisa: do valor total gasto com o celular, cerca de 50% são impostos, taxas e contribuições. Vixe!

Transição garantida

O Tribunal de Contas de Sergipe aprovou uma resolução sobre as transições nas prefeituras. O objetivo da medida é garantir a observância dos princípios de responsabilidade e transparência da gestão fiscal. Com a resolução, o TCE pretende assegurar que o prefeito eleito este ano possa se inteirar sobre a situação da prefeitura e preparar os atos para a nova gestão. Certíssimo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 4 de dezembro de 1896.