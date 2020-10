DEPUTADO PEDE QUE O MPF INVESTIGUE ASSOCIAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES

02/10/20 - 14:05:25

O deputado estadual Gilmar Carvalho protocolou representação no Ministério Público Federal para que o órgão averigue a regularidade e aplicação dos recursos repassados à Associação dos Jovens Aprendizes com Deficiência Visual – AJACDEVI, Organização da Sociedade Civil/OSC, do Estado de Sergipe, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O pedido feito nesta sexta-feira foi motivado por uma denúncia oriunda da ex-secretária Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sandra Terena, que observou suspeitas de diversas irregularidades na Ajacdevi.

Além disso, a imprensa nacional veiculou notícias sobre o repasse de verbas e as possíveis irregularidades encontradas na Associação. Além da falta de infraestrutura para receber o montante dos valores repassados, há suspeitas de que a presidente da Ajacdevi, Mafra Merys Ribeiro Lima Paz de Carvalho, está associada a pelo menos 18 CNPJs diferentes de outras ONGs, além de, supostamente, atuar de forma ilícita, em nome do Ministério da Mulher para captar recursos em benefício próprio.

Diante da gravidade dos fatos expostos, Gilmar Carvalho requereu que o MPF averigue as denúncias da ex-secretária do Ministério e apure como estão sendo aplicadas as verbas repassadas à Associação.

