EDUCAÇÃO: ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL CONTINUAM COM AULAS NA TV ABERTA

O convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Aracaju, TV Câmara e Governo de Sergipe, continua garantindo aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino, acesso aos conteúdos educacionais durante o período de suspensão das atividades presenciais, por conta da pandemia do coronavírus.

O material é exibido de segunda a sexta-feira, na TV Câmara (canal 5.3), das 9h às 11h40, e integra o projeto “A escola vai até você”, idealizado pela Secretaria Municipal da Educação (Semed). As aulas na TV iniciaram no dia 17 de agosto e são divididas em quatro matérias por dia, com intervalos curtos, para que os estudantes possam organizar o material.

“São muitos os desafios enfrentados pela educação em meio à pandemia, mas abrimos um leque de estratégias para alcançarmos todos os nossos estudantes. Além das aulas na TV, estamos entregando atividades em apostilas e nos livros, estamos oferecendo também suporte pedagógico aos professores e estudantes por meio do ‘Portal A escola vai até você’ e temos ainda o reforço pedagógico, onde os alunos podem tirar suas dúvidas por telefone, whatsapp ou via chat do portal”, pontua a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Leite.

A secretária municipal da Educação destaca ainda que as aulas na TV prosseguem enquanto não retornarem as atividades presenciais. “Nosso objetivo é ampliar as opções para que as crianças recebam conteúdos educacionais e não fiquem excluídas do direito de aprendizagem. Há pessoas quem têm dificuldade de conectividade, de acesso à internet, mas TV é democrática, ela chega na grande maioria das casas”.

As aulas voltadas aos estudantes do 6º ano são exibidas sempre das 9h às 9h40. Já para as turmas de 7º ano, as aulas são das 9h40 às 10h20. Aulas do 8º ano, das 10h20 às 11h e as do 9º ano, exibidas das 11h às 11h40. A programação completa está disponível no portal “A escola vai até você” (http://educacao.aracaju.se. gov.br/escolavaiatevoce)

Por Grace Melo