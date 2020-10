Edvaldo: já garanti para os próximos anos R$ 600 mi em novos investimentos

02/10/20 - 13:48:14

Candidato à reeleição pelo PDT, o prefeito Edvaldo Nogueira afirmou, nesta sexta-feira, 2, que já assegurou, para os próximos anos, em Aracaju, novos investimentos que somam R$ 600 milhões, que serão utilizados em projetos estruturantes, como a construção da avenida Perimetral Oeste e das 1.102 casas das Mangabeiras e a substituição de todos os 58 mil pontos de luz da cidade pela tecnologia LED. A conquista de tais recursos para a capital demonstra a capacidade administrativa de Edvaldo e sua visão de futuro.

“Sou candidato à reeleição para dar continuidade ao conjunto de obras que estão em andamento na cidade e para assegurar a execução dos novos projetos para os quais já garantimos os recursos. Tem político que não dá prosseguimento. Em 2012, por exemplo, quando encerrei meu mandato, deixei R$ 240 milhões para obras que meu sucessor não deu continuidade e que só foram realizadas quando voltei à Prefeitura em 2017. É fundamental para o futuro de Aracaju que todos os nossos projetos sejam realizados”, disse ele, em entrevista à rádio Nova Brasil FM.

Edvaldo ressaltou que, além de garantir a concretização destes projetos, planeja para a cidade novas ações focadas em áreas que precisam de uma atenção maior da administração pública, a exemplo da Zona de Expansão e do Centro de Aracaju. “Temos no nosso Programa de Governo, alguns eixos para o desenvolvimento da cidade. Um deles se refere à Zona de Expansão, onde iremos realizar obras de drenagem, pavimentação e modernização. Outro grande desafio diz respeito ao Centro. É uma área que precisa ser recuperada e reocupada. Faremos isso”, declarou.

Licitação do Transporte Público

O prefeito também expôs suas realizações e planos para a Mobilidade Urbana da capital. Ele lembrou que esta era uma área que “precisava ser reestruturada e organizada”, o que foi efetivamente executado com a recuperação de quatro corredores de transporte na cidade – Beira Mar, Rio de Janeiro, Centro-Augusto Franco e Hermes Fontes -, que foram completamente revitalizados, com novo asfaltamento, novas ciclovias, calçadas e vias exclusivas para o transporte público, além da reforma e construção de novos terminais.

Com as melhorias executadas na Mobilidade Urbana, é possível agora avançar na realização da licitação do transporte público, apontou Edvaldo. “Para fazer a licitação coletivo, nós tivemos que fazer a reestruturação da mobilidade urbana. Não teria como licitar um sistema de transporte naquela situação que Aracaju estava, com avenidas esburacadas, terminais destruídos, de modo que nós reestruturamos. Agora, eu posso dizer que nós vamos fazer a licitação do transporte, porque fiz a maior mudança no setor nos últimos anos na cidade. E assim, atrairemos empresas que irão querer participar da licitação”, destacou.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes