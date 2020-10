ENGENHEIRO AGRÔNOMO MANOEL HORA MORRE DE CÂNCER DO PÂNCREAS

02/10/20 - 20:34:13

Vítima de um câncer de pâncreas, morreu, nesta sexta-feira (2), no Hospital São Lucas, o engenheiro agrônomo Manoel Hora Batista, 69 anos. O corpo está sendo velado na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA-SE), avenida Beira Mar, em Aracaju. O féretro sairá às 15h deste sábado (3), para ser sepultado no cemitério de Itaporanga D’Ajuda, sua terra natal. Militante há décadas do MDB, Manoel Hora participou ativamente das campanhas eleitorais de Sergipe tendo, inclusive, disputado uma cadeira na Câmara Federal.

Manoel Hora se graduou na Escola Agronômica da Universidade Federal da Bahia (EAUFBA), em 1973. Com vasta experiência no serviço público, o engenheiro atuou entre outros órgãos, na Emdagro, no Projeto Nordeste, na Secretaria de Estado da Irrigação e Ação Fundiária, na coordenadoria do Pró-Sertão, na Superintendência Federal da Agricultura em Sergipe, na Cohidro e na Superintendência Regional do Incra.

Fonte: Destaque Notícias