ENGENHEIRO JORGE SILVEIRA VENCE A ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DO CREA/SE

02/10/20 - 15:31:38

Com 601 votos, o engenheiro civil, Jorge Roberto Silveira foi eleito o novo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA-SE), para o triênio 2021/2023. O engenheiro civil, Joel Krüger, candidato a reeleição para presidência do Confea também saiu vitorioso em Sergipe com 567 votos.

As eleições foram realizadas nessa quinta-feira (1º de outubro) das 8h às 19horas com a participação de 1.152 profissionais que foram as urnas escolher seus representantes. Além de Jorge Silveira também concorreram a presidência do Crea-SE, o engenheiro civil, Dilson Luiz de Jesus Silva, que ficou em segundo lugar na disputa e o engenheiro civil, Abraão Vieira dos Santos que ficou na terceira colocação.

No pleito também foram eleitos os diretores geral e administrativo da Mútua, respectivamente o engenheiro civil e de Segurança do Trabalho, Ronald Vieira Donald que obteve 626 votos e o engenheiro agrônomo, Vicente de Paula Primo Neto com 583 votos.

Prazos e ritos

De acordo com a Decisão Plenária 1273/2020, a data-limite para as Comissões Eleitorais Regionais (CER) encaminharem à CEF, por meio eletrônico, o mapa geral de apuração e a ata final da eleição, será dia 5 de outubro de 2020. Por sua vez, a CEF terá até o dia 23 de outubro para consolidar os dados e informações, encaminhando ao Plenário do Federal a proposta de homologação dos resultados. E até o dia 30 de outubro, o Plenário do Confea deverá homologar os resultados das Eleições 2020.

Jorge Silveira assume o cargo em janeiro de 2021, quando começa sua terceira gestão à frente da autarquia federal. Ele já ocupou o cargo de 2009 a 2011 e de 2012 a 2014.

Fonte: Assessoria/CREA-SE