Ferreira Filho: “Duplicação da BR pode deixar Propriá comendo vento”

02/10/20 - 07:20:45

O radialista Ferreira Filho, agora candidato a vereador no município de Propriá, fez uma análise pertinente sobre a localização da cidade, principalmente, depois que concluir a duplicação da BR 101.

Segundo o radialista, Propriá está na margem da BR 101 distante da capital Aracaju 100 KM, e de Maceió 202 KM, e após a duplicação da estrada significa dizer que transformado em horas, o traseunte com passagem por Sergipe levará pouco menos de uma hora para a capital sergipana, e pouco menos de duas horas para a capital alagoana, o que podem ser as opções mais tomadas para quem está em viagem.

“A obra da BR 101 já leva alguns anos na sua execução, e os prefeitos de plantão não se preocuparam em preparar a cidade de Propriá para essa nova realidade. Não há sequer um serviço público receptivo nos restaurantes intalados na cabeceira da ponte, que fazem sua parte, mas, sentem dificuldade de convencer a estada no município por falta de atrativos turísticos”, adverte o radialista.

Ferreira mais mais além, e faz referência as condições que se encontram o hotel Velho Chico, cada vez mais deteriorado, e depondo contra as acomodações todas que temos em Sergipe, principalmente, pela sua estratégica localização na margem do Rio São Francisco, e na porta de entrada do estado para quem chega pelo Norte.

“O governo estadual através da secretaria de turismo já devia ter tomado uma providência com este hotel, e restabelecer o equipamento turístco para alguém e, ou alguma empresa que pudesse tocar o serviço. Chega a ser vergonhoso o aspecto visual do hotel. Se nada for feito, após a conclusão da obra da BR 101, Propriá pode ficar comendo vento dos veículos que passam pela cidade” lamentou e concluiu Ferreira.