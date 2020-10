Fizemos uma grande revolução na cidade, afirma Edvaldo ao inaugurar comitê

02/10/20 - 07:32:10

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), acompanhado da candidata à vice da chapa pela qual disputa a reeleição, delegada Katarina Feitoza (PSD), reuniu lideranças dos partidos que integram sua coligação e inaugurou, na noite desta quinta-feira, 1º, o Comitê #Edvaldo12, localizado na avenida Barão de Maruim, região central da cidade.

“Esta inauguração é muito especial, ela representa a arrancada da nossa campanha, um primeiro passo significativo. Coloco meu nome como candidato à reeleição não pela vaidade de ter um mandato, porque eu já fui prefeito três vezes, sou prefeito. Voltei ao cargo em 2017, apresentamos soluções para os problemas encontrados e fizemos uma grande revolução nesta cidade nos últimos três anos e nove meses”, disse o prefeito.

Aos aliados, Edvaldo destacou que essa é sua primeira campanha sem a companhia da mãe, cujo falecimento completou três anos nesta quinta. “Passei o dia pedindo a ela que me desse força, resiliência, coragem para enfrentar esta batalha”, contou emocionado. “Trouxe meu filho aqui para acender em mim a chama do novo. E trouxe no coração a minha esposa, quem beije e dei um abraço apertado antes de sair de casa, eles e minha neta são minhas referências e apoios”.

Segundo Edvaldo, o que o motiva a buscar a reeleição “é a oportunidade de poder continuar o trabalho de reconstrução da cidade, e também para deixar um legado de progresso, inclusão social, de transformação e desenvolvimento”. “O resultado da nossa gestão está aí, são mais de 800 milhões de reais em investimentos para Aracaju, que mudaram a face da cidade, em todas as partes”, pontuou o prefeito.

Para Katarina Feitoza, toda a campanha está sendo feita “com muito amor e dedicação”. Ela disse reconhecer que nenhuma eleição é fácil, “mas estamos no caminho certo”, garantiu. “Vamos combater o ódio com amor, e a preguiça com trabalho. Porque nós temos o que mostrar. Cada um pode sair às ruas e bater no peito com orgulho, pois está no lado certo”.

A candidata à vice destacou que a decisão de compor a chapa de reeleição do prefeito foi tomada após receber o apoio da família, que lhe fez ver entender esse novo desafio “como uma missão”. “E assim vamos seguir, junto com pessoas decentes, que pensam Aracaju com humanidade, com responsabilidade, é por isso que estou aqui”, enfatizou Katarina.

Representando os dez partidos da coligação ‘Pela Vida. Pela Cidade.’, o presidente do PSD de Aracaju, deputado federal Fábio Mitidieri, ressaltou que todos que decidiram pelo apoio a Edvaldo, assim o fizeram por reconhecer os avanços conquistados pelo prefeito durante o atual mandato. “Estou aqui pelo reconhecimento de que Edvaldo é o melhor prefeito que Aracaju teve nos últimos trinta anos”, declarou o parlamentar.

Para a realização do encontro, que contou com a presença do ex-governador Jackson Barreto, presidente do diretório do MDB de Aracaju, e do deputado federal Laércio Oliveira, que preside o PP, a coligação de Edvaldo e Katarina adotou as medidas necessárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus, como o uso obrigatório de máscara, medição da temperatura corporal dos participantes, distanciamento social e distribuição de álcool em gel.

Foto: Ana Lícia Menezes

Por Valter Lima