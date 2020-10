Huse ganha iluminação especial na campanha Outubro Rosa

02/10/20 - 11:08:44

Em comemoração ao movimento Outubro Rosa, o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) teve sua fachada iluminada como forma de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Anualmente, no mês de outubro, a ação acontece em diversos órgãos públicos e privados e é dirigida à sociedade e às mulheres. De acordo com o gerente de Manutenção e Patrimônio do hospital, Ivânio dos Santos, o hospital sempre acompanha essas datas comemorativas e dessa vez será com uma estrutura diferenciada, adquirida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“A SES fez a aquisição de quatro refletores em led 100 amperes, com controle remoto, isso significa que a equipe não vai precisar subir para fazer a troca das lâmpadas, com o comando no controle remoto é possível fazer a modificação das cores das lâmpadas. Como mensalmente temos datas comemorativas e meses referentes as cores, como é o caso do outubro rosa, as cores serão atualizadas de acordo com a representatividade do mês”, explicou o gerente da manutenção.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. Em boa parte dos casos, ele pode ser detectado em fases iniciais, o que aumenta as chances de tratamento e cura. A coordenadora do Centro de Oncologia do Huse, Meire jane Oliveira, ressalta a importância da campanha, da iluminação do hospital para chamar a atenção para a causa e do autoexame das mamas, além da orientação médica para uma prevenção.

“O câncer de mama se diagnosticado na fase inicial tem chance de cura, por isso é fundamental a mulher se tocar e fazer o autoexame das mamas e perceber se existe alguma alteração para buscar ajuda médica, o exame de mamografia também é muito importante e deve ser feito periodicamente. Tudo isso ajuda a prevenir o câncer de mama, por isso, se cuidem. Acho muito importante a gente chamar a atenção da sociedade para a causa do câncer de mama e a iluminação é uma ação positiva”, declarou.

Fonte e foto assessoria