LAGARTO FOI O MUNICÍPIO DO INTERIOR QUE MAIS GEROU EMPREGO EM SERGIPE

02/10/20 - 05:41:25

O Ministério da Economia divulgou na última quarta-feira, 30, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que revelaram que Sergipe encerrou o mês de Agosto com a abertura de 368 postos de trabalho em todo o Estado. Estes dados foram analisados e divulgados pelo Observatório de Sergipe/Superplan.

Ainda segundo os dados apresentados pelo Caged, Lagarto foi o Município do Interior sergipano que mais gerou emprego. Ao todo, foram 161 novos postos de trabalho em diversos setores da Economia. Isso demonstra que, apesar da crise provocada pela pandemia, Lagarto conseguiu manter a estabilidade econômica.

Enquanto muitos gestores lamentavam a pandemia, a prefeita Hilda Ribeiro buscou manter a estabilidade financeira do Município. Manteve os pagamentos, salários dos servidores em dia, incrementou o Renda Cidadã, fazendo com que os ambulantes pudessem receber um auxílio durante a crise, manteve aberto o diálogo com comerciantes.

Além disso, a prefeita Hilda manteve um forte plano de reconstrução da cidade, com a manutenção de obras estruturantes, operação tapa-buracos, calçamento e pavimentação de vias, reforma de escolas, construção de postos de saúde, entre outras obras que impulsionaram a geração de empregos na construção civil.

O pós-pandemia será encarado de maneira firma e rigorosa. A chegada do Hospital de Amor, da usina de asfalto e o frigorífico Maratá serão importantes para a geração de empregos dos jovens lagartenses e o fortalecimento da renda dos trabalhadores.

