“Nossa gente está com saudades do PT”, declarou Márcio Macêdo em Carreata

02/10/20 - 06:10:20

Petista reforçou a necessidade de uma gestão com participação popular

Os candidatos a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), e a vice, Professora Ana Lúcia, comandaram mais uma ‘Carreata 13’ na capital sergipana. Na noite desta quinta-feira, 1°, as ruas dos bairros América, Novo Paraíso e Lourival Batista receberam a coligação ‘Aracaju de Todos Nós’ que levou propostas e compromissos reais para a população. O deputado federal, João Daniel, e a jornalista, Lurian Lula da Silva, também estiveram presentes.

Como em todos os lugares que tem passado, os petistas foram abraçados pelo povo que não esconde a saudade de uma gestão que, verdadeiramente, cuida das pessoas. “Percorremos as ruas, dialogando e cumprimentando as pessoas, respeitando todas as determinações sanitárias, mas sem deixar de mostrar que, em nossa gestão, Aracaju terá um governo com participação do povo”, disse Márcio.

“Faremos uma capital diferente. Uma Aracaju com olhar e ouvidos para a população. Vamos mudar a realidade de nossa cidade através do diálogo com o povo, com participação popular. O Partido dos Trabalhadores construiu e realizou sonhos, e os aracajuanos e aracajuanas sabem disso. O povo sabe que quem defende a nossa gente é o PT e está com saudades de uma gestão humana e participativa. Por isso que tem nos recebido com tanto entusiasmo e esperança”, acrescentou.

A professora Ana Lúcia também ressaltou a importância do debate público como ferramenta de mudança social. “Estamos comprometidos com as transformações que Aracaju precisa. E, mais do que isso, estamos dispostos a dialogar quais os pontos necessários para melhorar a vida de nossa gente e, com o debate inclusivo, realizar ações eficazes e com visão social”, afirmou a professora Ana Lúcia.

“Nós vamos governar para todos, através do comprometimento e responsabilidade sociais. Com o PT, Aracaju voltará reviver dias de desenvolvimento, de ações concretas. Vamos fazer nossa gente feliz novamente”, complementou.

Presenças

A Carreata 13 também contou com a presença dos candidatos a vereadores da coligação: Manu, professor Adelmo, Camilo, Edivânia Santana, Tia Sandra, Marcinho da Juventude e Jefferson Lima.

Da assessoria

Foto: Janaína Santos