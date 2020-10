NOVOS TREMORES DE TERRA SÃO REGISTRADOS NO MUNICÍPIO DE CANHOBA

02/10/20 - 07:42:39

O município de Canhoba registrou novos tremores de terra na madrugada desta sexta-feira (2). O Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) registrou mais um tremor de terra no município de Canhoba, EM Sergipe.

De acordo com o LabSis, ocorreram alguns tremores na noite de ontem e na madrugada de hoje. Segundo o LabSis, esses eventos foram sentidos pela população. Os tremores estão sendo registrados no município desde o fim de agosto.

As informações são de que o maior evento foi registrado às 00:28 desta quinta-feira (01), de magnitude 1.5 na escala Richter.

Só este ano, na região de Canhoba já se observou quase 130 tremores, alguns deles, sentidos pela população.