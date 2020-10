PAI E FILHO MORREM AFOGADOS DENTRO DE CISTERNA NO MUNICÍPIO DE CAPELA

02/10/20 - 05:58:06

Pai e filho morreram na tarde desta quinta-feira (1º), no Povoado Miranda, em Capela. As informações são de que o pai entrou em uma cisterna para fazer a limpeza e passou mal. Na tentativa de salvar o pai, o filho também entrou no poço, mas acabou ficando preso. A profundidade do poço é de 20 metros e o nível de água de 2 a 3 metros.

A suspeita é que as vítimas tenham inalado gás tóxico, proveniente, por exemplo, da morte de algum animal na cisterna.

A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros de Aracaju foi acionada para resgatar os corpos das vítimas. O Instituto Médico Legal (IML) também já foi acionado.

Foto redes sociais