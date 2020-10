POLÍCIA CIVIL DE AREIA BRANCA PRENDE HOMEM FORAGIDO DA JUSTIÇA

02/10/20 - 05:08:32

Policiais civis da cidade de Areia Branca prenderam Fabiano de Sá Silva, foragido da Justiça há quase um ano e nove meses. O suspeito respondia em a um processo em liberdade.

Após decisão judicial, Fabiano acabou descumprindo o compromisso firmado de não se ausentar da comarca sem autorização da Justiça. Em razão disso, a Autoridade Judicial decretou sua prisão preventiva, com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Após quase dois anos foragido, ele foi finalmente preso pela Polícia Civil sergipana. O cumprimento do mandado se deu após a equipe tomar conhecimento de que o homem encontrava-se na cidade e diligenciar no sentido de realizar a prisão.

O Departamento do Sistema Prisional (Desipe) colaborou na ocorrência. O suspeito ficará à disposição da justiça e a Polícia Civil reforça a importância de que a população denuncie qualquer informação envolvendo crimes. As denúncias podem ser feitas através do telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP