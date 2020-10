PREFEITURA ARACAJU REVOGA DECRETO QUE RESTRINGIA GRATUIDADE A IDOSOS

02/10/20 - 08:29:41

A Prefeitura de Aracaju revogou nesta quinta-feira (01) o decreto que restringiu a gratuidade dos idosos no transporte coletivo da capital. As pessoas acima de 65 anos podem utilizar os ônibus do transporte coletivo de passageiros, em qualquer horário, sem pagar passagem.

As informações passadas pela prefeitura são de que a decisão que dizia que o benefício valeria apenas das 10h às 15h, ocorreu em virtude da alta nos casos da Covid-19 e, pelo fato dos idosos fazerem parte do grupo de risco.

Permanece obrigatório uso de máscaras pela população no transporte coletivo e em locais públicos.