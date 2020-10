Presidente da Acese participa de comissão para debater políticas públicas

02/10/20 - 06:22:35

Na manhã desta quinta-feira, 1º, aconteceu no Sebrae a primeira reunião da comissão especial temporária para a elaboração de propostas de apoio a formalização de políticas públicas estaduais e municipais para empresários informais, MEIs e micro e pequenos negócios. A ideia é elaborar propostas que serão apresentadas ao poder público no sentido de ajudar o setor produtivo sergipano.

Marco Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) e do conselho deliberativo do Sebrae Sergipe foi o supervisor do encontro, que reuniu representantes da Sedetec, Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/SE), Fecomércio, Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (Fies), Junta Comercial, além de técnicos do Sebrae.

O presidente da Acese explica que comissão deverá analisar os problemas enfrentados pelo setor produtivo e, com a ajuda dos técnicos do Sebrae, encontrar as melhores opções para a formatação de políticas públicas. Essas sugestões serão apresentadas ao Governo do Estado e para a Prefeitura. “Vamos elencar as melhores ideias e transformar isso em propostas”, garante.

“Percebemos que os empreendedores estão sofrendo com a falta de políticas públicas. Queremos trazer as ideias e contribuir, uma vez que essas entidades são estratégicas e possuem gente capacitada para sugerir os melhores caminhos. O resultado desse diálogo será a geração de emprego e renda e o fortalecimento da nossa economia”, completou Marco Pinheiro.

