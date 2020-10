Resultado de vagas remanescentes Sisu 2020 e matrícula para campus de Lagarto

Os processos administrativos devem ser abertos por e-mail até o dia 06/10

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFS divulgou nesta quinta-feira (01), o resultado do processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes do Sisu/UFS 2020 e a convocação para matrícula institucional da segunda relação de candidatos excedentes que passaram para a condição de aprovados do vestibular 2020 para o campus de Lagarto.

Vagas remanescente

O resultado para preenchimento de vagas remanescentes do processo seletivo UFS 2020 – Sisu/MEC 2020.1. é referente ao Edital nº 21/2020/Prograd. Os alunos aprovados devem realizar pré-matrícula institucional, com envio dos documentos necessários em arquivo PDF único para protocoloufs@gmail.com até o dia 06 de outubro para abertura de processo administrativo.

Veja o resultado aqui.

Campus de Lagarto

Para matrícula institucional, a Prograd convoca os execedentes que passaram para a condição de aprovados no vestibular 2020 do campus de Lagarto. Os nomes dos candidatos constam em anexo no Edital nº 27/2020/Prograd e a abertura do processo administrativo para matrícula deve ser feita também até o dia 06 de outubro, com envio com envio dos documentos necessários em arquivo PDF único para protocoloufs@gmail.com.

Veja o edital aqui.

comunica@ufs.br