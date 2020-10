Secretaria da Justiça apresenta novas viaturas para transferência de presos

02/10/20 - 10:41:46

Os veículos estão adaptados para o transporte seguro dos internos e reforçam o comprometimento com a realização das audiências junto ao Poder Judiciário

A Secretaria da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc) recebeu a doação de três veículos com capacidade de transporte de até oito presos em cada um deles. As vans foram doadas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e a entrega ocorreu nesta quinta-feira, 1º de outubro. Os veículos reforçam o comprometimento do governo de Sergipe com a realização das audiências junto ao Poder Judiciário e a constante melhoria no transporte dos internos entre as unidades prisionais.

O secretário Cristiano Barreto destacou a importância dos veículos para o aprimoramento das atividades do sistema prisional sergipano. “É mais uma ação da Sejuc junto ao Depen. Sergipe foi um dos dez estados da federação a receber doações do Depen de viaturas para o auxílio das atividades diárias da secretaria. Com a doação, continuarmos o compromisso com o Poder Judiciário no sentido de viabilizar as audiências. É uma busca constante de melhorias para o nosso sistema prisional”, reiterou.

As viaturas doadas pelo Depen seguem todas as normas de trânsito, deliberadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e atendem os requisitos do padrão nacional de transporte e deslocamento de internos. Os veículos possuem separação entre os internos e os servidores, assim como contam com espaço adequado para a algemação.

O diretor do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), Agenildo Machado, também ressaltou a relevância da entrega dos veículos à Sejuc pelo Depen no sentido de garantir a segurança do deslocamento dos internos, a continuidade do transporte para audiências e, também, para atendimentos médicos que, porventura, venham a ser necessários no âmbito do sistema prisional sergipano.

“As viaturas acrescentam positivamente ao trabalho do Desipe de realocação de presos de acordo com o perfil, seja ele sentenciado ou provisório. Assim como no deslocamento para unidades hospitalares. A doação vem em muito boa hora. Estamos fazendo o cumprimento das audiência e deslocamento de presos dos exames no IML para as unidades prisionais. Essas viaturas vêm no sentido de melhorar o serviço prestado”, pontuou.

Fonte e foto assessoria