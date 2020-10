Selo registra 100 anos da criação do Serviço de Intendência do Exército Brasileiro

Nesta quinta-feira, 1º de outubro, o presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, participou das celebrações dos 100 anos de criação do Serviço da Intendência do Exército Brasileiro, no quartel general em Brasília (DF). Um dos atos programados para a solenidade foi o lançamento do selo e carimbo personalizados alusivos à data.

O presidente dos Correios conduziu a cerimônia de obliteração, que teve como primeiro convidado o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Também participaram do ato o chefe da Casa Civil, general Walter Souza Braga Netto; o comandante do Exército, general Edson Leal Pujol; e o secretário de Economia e Finanças do Exército, general Lourival Carvalho Silva.

O Serviço de Intendência é a área do Exército voltada para atividades de suporte, como administração e, principalmente, logística. É responsável pela distribuição, por exemplo, de uniformes, equipamentos, munição e alimentos – razão pela qual a Intendência é chamada de “Rainha da Logística”. O serviço também assessora a administração financeira e a contabilidade.

Sobre o selo

Destaca-se no selo personalizado o símbolo do Exército Brasileiro (EB). Em vermelho, o distintivo da Secretaria de Economia e Finanças. Em amarelo ouro, a folha de acanto, símbolo da pureza de caráter, perfeição moral e trabalho honesto. Em preto, o soldado do acanto e as missões cumpridas pelo Serviço de Intendência, quer no transporte de cargas aéreas, terrestres e fluviais. Apresenta-se também a inscrição “Intendência 100 Anos”.

Fonte e foto assessoria