Sergipanos recebem prêmio no Congresso Brasileiro Digital de Psicologia

02/10/20 - 08:58:28

O primeiro Congresso Brasileiro Digital de Psicologia Clínica premiou o jogo “O que você faria?”, desenvolvido por acadêmicos sergipanos. Intitulado “Formas de Constituição Familiar, a partir do jogo ‘O que você Faria’”, o objetivo do projeto foi promover reflexão acerca das formas de constituição da família, seja ela monoparental, união homoafetiva ou união estável. No último dia 17, além deste grupo, o evento ainda premiou outros dois projetos também desenvolvidos entre estudantes e profissionais da área.

Larissa Cruz, Edilson Passos, Rebeka Sá, Lucas Pessoa, Danyella Lima e Verônica Silvestre estão no 6° período do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes e nunca imaginaram que o trabalho orientado pela professora Lívia de Melo Barros renderia a premiação em um evento nacional. Para a construção do projeto, os acadêmicos realizaram uma pesquisa multidisciplinar, necessária para entender e aplicar as informações de legislação e saúde.

O graduando em Psicologia, Edilson Passos, ressalta a importância desse tema para a sociedade. “Foi incrível receber esse prêmio pois a nossa temática é um pouco provocativa para os modelos tidos como tradicionais de família que temos no Brasil. É realmente necessário estar sempre abordando tais temas e a premiação faz também com que não desistamos de lutar por aqueles que são vistos como minorias”, afirma Edilson.

De acordo com Larissa Cruz, o jogo atua como estratégia de propagação de conhecimento e instiga reflexões por meio dos personagens e da tomada de decisão dos jogadores na resolução de conflitos familiares simulados. “A dinâmica traz quatro personagens que representam os tipos de configurações familiares abordados no trabalho, que, com a solução de problemas, faz com que os participantes ampliem suas perspectivas para além da família tradicional”, explica a futura psicóloga.

Incentivo acadêmico

A professora e orientadora do projeto, Lívia de Melo, fala com orgulho do sucesso do trabalho desenvolvido em sala de aula. “Como orientadora eu fiquei muito grata pelo prêmio, o reconhecimento mostra que o estudo das teorias pode ser transformado na prática em instrumentos de intervenção”. A professora conta ainda que o jogo pode favorecer a sociedade na redução do preconceito. “A ideia é desenvolver a empatia, ao se colocar no lugar do outro e perceber as situações que eles passam. Ver que a diversidade precisa ser contemplada, e que não existe apenas um único modelo de família”, completa a professora de Psicologia da Unit.

Para Rebeka Sá, o incentivo da orientadora foi fundamental na construção e publicação do jogo. “Nós, enquanto alunos, temos que nos manter motivados durante todo o processo e as matérias práticas que são ofertadas no curso nos possibilitam ter contato com pesquisas e desenvolver projetos de extensão. O universo da produção científica é fascinante, nos proporciona conhecimentos acerca de um determinado tema e favorece a população com a disseminação desse”, garante a estudante de Psicologia.

Prêmio

Considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma emergência de saúde pública de escala internacional, a COVID-19 é uma crise sem precedentes, que tem grande impacto sobre a sociedade e poderá deixar profundas consequências em determinados setores e empresas à nível global.

Diante dos desafios impostos pela pandemia da COVID-19 no mundo inteiro e suas consequências para serviços de saúde e profissionais de Psicologia, O Instituto HIB lança o I Congresso Brasileiro Digital de Psicologia com o intuito de agregar conhecimento científico de maneira concreta e segura aos profissionais, sem esquecermos da solidariedade.

Grandes nomes da Psicologia Nacional vão palestras ao vivo, com possibilidade de assistir depois as palestras, submissão de trabalhos científicos que serão apresentados em formato inovador e com direito a publicação de anais no fim do evento, 100% do lucro será revertido para o Núcleo de Atendimento á Criança com Paralisia Cerebral – NACPC, de Salvador (BA), e atenuar as dificuldades enfrentadas pelas crianças com essa limitação.

Com informações do evento

