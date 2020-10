Shopping Jardins recebe de 2 a 18 de outubro a Feira de Flores de Holambra

Mostra acontece de 2 a 18 de outubro na Praça de Eventos Orquídea do empreendimento em Aracaju (SE)

Além de deixar o ar mais puro e embelezar a casa, cultivar plantas é um excelente passatempo e atividade terapêutica para crianças, jovens, adultos e idosos. Visando contribuir com o bem-viver das famílias e saudar a primavera, o Shopping Jardins brinda o público com a Feira de Flores de Holambra. A exposição acontece de 2 a 18 de outubro na Praça de Eventos Orquídea e o acesso é gratuito.

Com mais de 100 espécies provenientes do município paulistano que é o maior produtor de flores ornamentais do país, a feira agracia o visitante com um belo espetáculo de cores, formas e aromas da natureza. Orquídeas, bonsais, cravinas, onze horas, flores do deserto, cactos e mini cactos, bromélias, buxinhos, tuias, manjericão, tomilho, samambaias, begônias, carnívoras, dentre outras variedades de plantas ornamentais, frutíferas e medicinais, estão em exposição, com exemplares sendo comercializados a partir de R$ 5.

Cultivando plantas em casa

Além de decorar o ambiente, a jardinagem alivia o estresse e promove diversos benefícios para a saúde. Quando compartilhada com adultos, crianças e idosos, proporciona momentos de lazer, interação e afeto entre a família e desenvolve, nos pequenos, a consciência ambiental.

No entanto, para que a atividade não se transforme em motivo de preocupação, é importante se atentar para alguns detalhes antes de iniciar o cultivo:

Observe a luminosidade do local. Algumas plantas precisam de sol, como cactos e suculentas, outras preferem a sombra, como antúrios, lírios da paz e bambus da sorte;

Pondere a sua disponibilidade para cuidar das plantas. Via de regra, as que têm folhas mais finas exigem regas mais frequentes, como as avencas e samambaias. Já espécies como pata de elefante, gravatinha e espada de São Jorge podem ficar dias sem receber água;

Considere a presença de crianças e animais em casa porque algumas plantas são tóxicas. Copo de leite, costela de Adão, comigo ninguém pode, antúrio, violeta, espada de São Jorge são algumas das espécies que, se ingeridas, provocam reações adversas em cães, gatos e humanos.

Os consultores da Feira de Flores de Holambra estão à disposição do visitante para tirar dúvidas e orientá-lo sobre o cultivo das plantas, insumos necessários e as variedades mais adequadas para cada ambiente e o estilo de vida da família. A exposição está aberta ao público, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Feira de Flores de Holambra

O quê? Exposição e venda de plantas provenientes do município paulistano que é o maior produtor de flores ornamentais do país.

Quando? De 2 a 18 de outubro. Segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito. Plantas a partir de R$ 5.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br | floresedeholambra.com.br

