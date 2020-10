“Sistema” que ataca Bolsonaro é o mesmo que não quer Danielle na PMA

02/10/20 - 10:12:18

Este colunista não é assessor e nem tem vinculação política com a candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania), mas por uma questão de Justiça, entende que, antes mesmo de iniciarmos a propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, é preciso “equilibrar as coisas”, ou melhor, é preciso dizer a verdade para o aracajuano e externar o que está “nítido” para muita gente, mas que quase ninguém tem coragem de dizer: há sim uma espécie de “conspiração” para impedir ou atrapalhar o projeto de Danielle rumo à PMA!

Alguns setores da imprensa e seus adversários políticos, há algum tempo, estão tentando descaracterizar a candidata do Cidadania, e não apenas por seu trabalho realizado como Delegada de Polícia, mas em uma espécie de “preconceito velado” contra seu projeto para Aracaju. A crítica a Danielle deve ser feita, baseada em gestos e manifestações dela enquanto candidata, para informar o eleitorado e não apenas para tentar influenciar o resultado da eleição ou tentar “desgastá-la” perante a população. Parece “sistemático” uma sequência de “ataques orquestrados” contra a candidata.

Em algumas críticas que estão sendo feitas por alguns setores questionam uma suposta “falta de capacidade administrativa”, um discurso de “estagnação”, de quem “não conhece Aracaju”, de que “não tem o traquejo político” e que “vai perseguir a classe política e seus adversários”! Este colunista aqui não vai entrar no mérito de defendê-la, até porque não tem autorização e nem é essa a função social deste espaço, mas se o (a) leitor (a) prestar um pouco de atenção logo vai perceber uma espécie de “direcionamento”…

É bem verdade que, se estão atacando, é porque Danielle de alguma forma deve estar incomodando nos levantamentos internos para consumo dos partidos; agora a candidata também tem que se impor, apresentar seu projeto, defender seus princípios e sua ética sem pestanejar, sendo convincente na argumentação, no diálogo com o povo, ou seja, ela precisa fazer a parte dela! Mas, além disso, seus adversários e alguns setores da imprensa estão “apelando”, dizendo que, “se prefeita for, quem mandará em Danielle na PMA será o senador Alessandro Vieira (Cidadania)”.

Uma visão preconceituosa, machista e completamente desnecessária em uma campanha eleitoral. É o tipo de mensagem que, além do interesse explícito de prejudicar, indiretamente alimenta promove ainda mais a “diminuição da mulher”, só fragiliza a luta e a dignidade feminina, que buscam maior representação social. Isso em pleno século XXI, quando alguns dos principais veículos de comunicação praticamente “sucumbem” diante das redes sociais, com práticas antigas, com um jeito ultrapassado de ver e fazer política.

Esse “policiamento” da candidatura de Danielle Garcia, reservadas as proporções, vem na mesma “pegada” do que acontece com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), onde o “sistema” desde a sua campanha eleitoral de 2008 tentou combatê-lo, impedi-lo de chegar à presidência da República, com ataques sucessivos “alimentados” pela “grande mídia”, tentando destituí-lo até hoje! Pelo visto, esse mesmo “sistema” pode até não ter uma “preferência”, mas está claro que não quer Danielle na PMA a partir de 2021…

Veja essa!

O portal NE NOTÍCIAS revelou que sete candidatas a vereador em Aracaju pelo PCdoB estariam dispostas a renunciar de suas candidaturas por falta de apoio financeiro da legenda, que já teria anunciado que não haveria recursos do Fundo Eleitoral de campanha.

E essa!

Para quem não lembra, diante do fracasso do PCdoB nas eleições de 2018, o partido não atingiu a cláusula de barreira e assim ficaria sem acesso à verba e à propaganda gratuita no rádio e na tv. Não foi à toa que o prefeito Edvaldo Nogueira trocou a legenda pelo PDT do eterno presidenciável Ciro Gomes…

Partido nega

De forma grosseira, o partido emitiu uma nota negando a informação do portal, classificando a informação do NE NOTÍCIAS como “irresponsável”, enfatizando ainda que o partido “tem recursos do FUNDO PARTIDÁRIO e que as candidatas terão direito a 30% obrigatórios desses recursos”.

Chama o Edvaldo

Curioso, este colunista conversou com algumas pessoas dos bastidores da política, uma delas até mais próxima da gestão municipal, que confidenciou que o problema interno no PCdoB existia, que a desistência das candidatas inviabiliza todas as demais candidaturas a vereador (o partido não elegeria ninguém com a saída delas) e que o prefeito Edvaldo Nogueira teria tratado do assunto em sua viagem, quando participou de uma reunião com o presidente nacional do PDT. Parece que já acalmou a “revolta das candidatas”! Deve ter arrumado um “tempo” para convencer a Executiva Nacional do PCdoB a recuar…

Exclusiva!

Tem gente que ainda “brinca com coisa séria”! A coluna recebeu a informação que em uma prefeitura de um município da região Centro-Sul do Estado o que tem chamado a atenção é uma HILUX à disposição da gestão que, supostamente, em um intervalo de 24 horas, teria percorrido 39.178,88 km.

Bomba!

Isso equivale a, aproximadamente, uma volta completa no globo terrestre. Isso porque o veículo foi abastecido, nesse intervalo, com 2,8 mil litros de óleo diesel! Com um detalhe extra: Diesel S-500 (para máquinas agrícolas) e não Diesel S-10 (para veículos). Se a “grande mídia” tomar conhecimento, isso terá repercussão nacional. Deve ser culpa do estagiário…

Cadê as máscaras?

Sergipe realmente é um paraíso! Aqui se pensa em leis, elas são discutidas e aprovadas, mas algumas delas sequer entram em prática ou são desconsideradas. Um exemplo é a exigência das máscaras. Enquanto se penaliza o pequeno comerciante e é proibido ter acesso a órgãos públicos sem as mesmas, nas campanhas eleitorais, na capital e no interior, mais parece uma “festa”, com aglomeração, beijos, abraços, apertos de mão e inúmeros registros…sem máscaras! Depois reclamam do descrédito…

Pai Cuque!

Foi transcrito neste espaço por “Pai Cuque”, após receber uma mensagem com interferência do “além” que estava tudo encaminhado para uma possível operação policial em Sergipe. Este colunista disse que até tentou desvendar se seria na capital ou interior; quais seriam as razões; e se em prefeitura ou Câmara Municipal; infelizmente a “ligação” foi interrompida para o desespero deste colunista que ficou sem o contato imediato…

RAIO-X na PMA!

E não é que a Polícia Federal (PF) deflagrou, nessa sexta-feira (2), a OPERAÇÃO RAIO-X, com o objetivo de obter provas para investigação que apura possíveis desvios de verbas públicas e fraude na contratação de empresa para realizar exames de diagnóstico por radiologia em pacientes do Hospital de Campanha de Aracaju?

SERÔDIO/RAIO-X

A Operação Raio-X é um desdobramento da Operação Serôdio e conta com análises técnicas da Controladoria-Geral da União (CGU/SE). Durante a investigação, foram constatadas irregularidades na contratação e indícios de favorecimento. A empresa foi contratada sem preencher diversos requisitos e com proposta em desacordo com o termo de referência. Também foram identificados indícios de inexecução contratual.

Busca e apreensão

A empresa investigada foi contratada por R$ 387.582,00 pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju/SE, porém não possui empregados registrados, seu endereço é inconsistente e o proprietário está recebendo auxílio emergencial. Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão em Aracaju, expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Sergipe. Este colunista vem avisando que os tempos são outros…

Gordo com Bertulino

O candidato a vereador de Aracaju, Bertulino Menezes (PSC) reforçou seu projeto político rumo à uma cadeira na Câmara Municipal: o também candidato Gordo do Gesso, forte liderança comunitária do bairro São Conrado, decidiu recuar do projeto e está apoiando Bertulino a partir de agora.

Cincinato em São Cristóvão

Incentivado pelos amigos, o advogado Cincinato Júnior (PSL) é candidato a vereador de São Cristóvão, tem compromisso político na cidade com a reeleição do prefeito Marcos Santana e com o vice-prefeito Paulo Júnior. Explica que seu objetivo é conquistar um mandato para pensar no desenvolvimento de uma “Nova São Cristóvão”, buscando empresas e indústrias, além de potencializar o turismo da cidade. Tem conquistado o apoio de deputados e empresários.

Ibrain de Valmir

O deputado estadual e candidato a prefeito de Lagarto, Ibrain de Valmir (PSC), aprovou na Assembleia Legislativa uma indicação ao governo do Estado solicitando mais efetivo policial e a recuperação da frota de veículos da PM em Lagarto. “Aprovamos uma indicação para que o Estado aumente o efetivo policial e recupere a frota de veículos da PM no município de Lagarto com o objetivo de garantir mais segurança e uma maior cobertura para o nosso povo, da sede e dos povoados”.

Sargento Vieira I

O vereador por Aracaju, Sargento Vieira (Cidadania), exalta a todos que compõem o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) que, nessa quinta-feira (1º), completou 100 anos de fundação. Vieira destaca a dedicação e a superação de todos os membros em manter um serviço tão necessário para a sociedade.

Sargento Vieira II

“O Corpo de Bombeiros Militar tem a confiança, o respeito e a gratidão da sociedade! Quero externar aqui o meu reconhecimento e quero parabenizar a todos que fazem esta instituição tão importante, que precisa de um efetivo maior, de mais estrutura, de mais valorização e dignidade para esses homens e mulheres”, destacou Vieira.

Mais investimentos

O vereador aproveitou para cobrar mais investimentos para a corporação por parte do poder público. “As autoridades constituídas precisam ter um olhar diferenciado, uma atenção especial com os bombeiros. Eles precisam de estrutura para trabalhar porque são essenciais, eles salvam vidas”.

Atenção com a tropa

Para Vieira, além de melhorar a estrutura física dos prédios e garantir melhores condições de trabalho, o governo precisa ter mais atenção com a corporação. “O Corpo de Bombeiros em Sergipe é agora uma instituição centenária, que não pode ser esquecida. São necessários investimentos, tem que ser priorizada”.

Fabiano Oliveira

Nesta sexta-feira (2), o empresário e apresentador, Fabiano Oliveira, lança oficialmente sua campanha para vereador de Aracaju em um salão de festas na Orla da Atalaia, a partir das 19h. Com o slogan ‘Aracaju Sorrindo Sempre’, Fabiano, que é comunicador e já foi secretário de Turismo de Sergipe e Deputado Estadual, tem como objetivo intensificar ainda mais as ações para gerar emprego, renda e oportunidades para nossa capital.

FEEF

Dentro da pauta de votação da sessão remota, em ambiente misto, da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aprovaram, mas promoveram um amplo debate sobre a aprovação do Projeto do Executivo que altera o art. 9º da lei nº 8.180, de 28 de dezembro de 2016, que institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Sergipe (FEEF).

Zezinho Guimarães I

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) se manifestou contrário ao projeto alegando que o Poder Executivo estava sendo “açodado” em colocá-lo sem dialogar com a Federação da Indústria. O parlamentar lembrou, por exemplo, que as oito cooperativas do transporte intermunicipal de Sergipe protocolaram um pedido de audiência com o governo, apelando por ajuda durante a pandemia e que não teriam sido recebidos por ninguém do governo.

Zezinho Guimarães II

“Não se prontificaram nem para ouvir, para dizer não! Os empresários sergipanos do transporte coletivo do mesmo jeito! Estão prorrogando por mais dois anos algo que está em vigor desde 1º de janeiro de 2017. Conversando com os empresários, ninguém sabia desse projeto, não houve diálogo, ninguém foi convidado. Isso em um momento de pandemia e eu não entendo porque a Federação da Indústria não foi ouvida. Essa história de noventena ou noventário é falsa, não é verdadeira porque o FEEF não é tributo!”.

Francisco Gualberto

Em seguida, o deputado Francisco Gualberto (PT) fez o contraponto dizendo que mais importante do que discutir a economia é debater a vida. “Estão vendendo a ideia que cinco ou seis óbitos por dia parece pouco, mas não é e alguns técnicos já vislumbram uma segunda onda da CODID. Que só pensa na economia, eu nunca vi defunto rico! A maior taxa de lucro líquido do mundo está aqui no Brasil. Os banqueiros nem se fala! E os grandes empresários estabelece um lucro, com o que deixa de pagar e não com o que produziu, e não quer qualquer alteração disso, com a mão-de-obra sacrificada”.

Gilmar Carvalho

O deputado Gilmar Carvalho (PSC), por sua vez, votou contra o projeto pela falta de diálogo do Executivo, inclusive com os parlamentares. Segundo ele, o governador que já foi deputado estadual, não tem dialogado com a Alese e precisa respeitar os mandatos. “O governador conversa isoladamente com um ou outro parlamentar de sua base. Não vejo nada demais ele ter conversado com os empresários sobre esse projeto, e eu não tenho nada contra eles (empresários). Acho que tem que negociar e barganhar positivamente para o Estado”.

Georgeo Passos

Já o deputado Georgeo Passos (Cidadania) disse que o projeto não precisava ser votado com pressa porque não representaria nenhum prejuízo para o governo porque não representa um tributo. “O problema é que o governo não quer dialogar! Prefere se esconder e se trancar no Palácio, ou em sua fazenda em Simão Dias. Não quer sentar em uma mesa. As empresas estão vivendo um cenário duro, tanto que o governo precisou recorrer a esse recurso para ter um aumento de sua receita. Estamos saindo de uma pandemia e como essas empresas estarão no ano que vem? Se a empresa quebrar, nós não teremos empregos!”.

Zezinho Sobral

Por fim, o líder do governo na Casa, deputado Zezinho Sobral (PODE) negou que o Executivo tenha algum “tratamento diferenciado” em relação ao empresariado. “Não existe setorização como alguns setores da oposição querem indicar. Vários setores estão sendo atendidos e o governo vai anunciar um pacote de incentivos para a economia sergipana. O diálogo é aberto e amplo e vem apresentando resultados em diversas ações. O governo dialoga sim com o Fórum Empresarial, com segmentos que representam os empresários, de forma aberta e constante”.

Servidores da Saúde I

O deputado estadual Georgeo Passos fez um apelo ao governo do Estado no sentido que envie para a Alese um projeto de lei que garanta a continuidade do pagamento de duas gratificações para os servidores da Saúde Estadual que estão no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Servidores da Saúde II

“Infelizmente os servidores tiveram suas gratificações cortadas este mês de setembro. Na conversa com tive com o Procurador-Geral do Estado entendemos que as mesmas foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Contas e o governo se viu obrigado a suspendê-las ainda em um momento delicado”, explicou o deputado.

PL para Gratificações

Georgeo defendeu que a tanto a PGE quanto a Secretaria de Estado da Saúde devem viabilizar o mais rápido possível o envio de um projeto de lei garantindo a continuidade do pagamento dessas gratificações. “Infelizmente setembro já acabou e essas pessoas perderam R$ 1 mil. A gente apela para regularizar essa situação o quanto antes, porque foram vários profissionais guerreiros que terminaram sendo prejudicados”.

Linha de frente

O deputado disse que foi procurado por diversas categorias de servidores da Saúde que findaram sendo prejudicados por esta decisão judicial, mas defendeu o envio de um proposta para a Alese. “Esse pessoal está na linha de frente desde o início da pandemia ajudando o nosso povo”.

Recanto do Chorinho

Próximo domingo (04), o Bar e Restaurante Recanto do Chorinho retornará com a agenda musical. Respeitando as normas sanitárias vigentes e o Decreto Estadual em combate ao COVID-19, o estabelecimento que é localizado dentro do Parque da Cidade, a animação será por conta da cantora Lene Hal, das 12h às 16h. O couvert custa R$ 10, mais informações através do telefone (79) 99933-1361. A coluna deseja sorte neste processo de retomada.

Boa alimentação

Com as mudanças de rotina e o isolamento social muitas pessoas desenvolveram estresse e ansiedade, fazendo com que o consumo de alimentos não saudáveis aumentasse, tais como: biscoitos, chocolates, refrigerantes e outros, conforme o Relatório específico de São Paulo divulgado pela Fiocruz. No entanto, a alimentação é importante não apenas para a saúde física, mas contribui para o bem-estar e o equilíbrio das emoções.

Aylin Correia I

A nutricionista Aylin Correia, do Hapvida, explica como uma alimentação saudável, rica em nutrientes e vitaminas, podem contribuir para uma saúde física, mental e emocional, gerando sensação de bem-estar, bom humor e disposição.

Aylin Correia II

“Uma alimentação balanceada é capaz de proporcionar quantidades necessárias de nutrientes e vitaminas para o corpo, evitando os excessos nocivos. Os neurotransmissores, ligados às nossas emoções estão diretamente relacionados com nossa alimentação. Quanto mais uma dieta é rica em excesso de alimentos processados, menor a nossa produção destes.”, elucida.

Alimentos saudáveis

A especialista orienta que uma boa alimentação em termos de nutrientes é aquela que contém proteínas, carboidratos complexos e gorduras boas, de acordo com o que indivíduo precisa, a exemplo da couve, salmão, abóbora, linhaça, frutas vermelhas e outros. Destaca que é fundamental reduzir, e até mesmo evitar os alimentos industrializados e processados. “Os alimentos industrializados e processados podem gerar vários malefícios no nosso organismo, como doenças crônicas, obesidade, e até mesmo depressão.”, enfatiza.

Atividade física

A nutricionista acrescenta que a promoção de bem-estar e a qualidade de vida não está relacionada apenas a alimentação. “Praticar atividade física, se hidratar adequadamente, evitar alimentos processados e industrializados, ter uma boa noite de sono, entre outras, podem ser medidas que vão contribuir para uma melhor qualidade de vida”, orienta.

