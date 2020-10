Terminais de Aracaju demandam maior atenção para evitar acidentes

Quem usa o transporte público de Aracaju precisa redobrar a atenção ao embarcar e desembarcar em três dos seis terminais de integração da cidade. O alerta é da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) devido à realização de serviços de infraestrutura de pequeno, médio ou grande porte nos terminais zona Sul (Atalaia), DIA e Maracaju.

“Neste período, há operários e descarga de materiais por alguns desses locais, além de mudanças provisórias no acesso aos terminais. Portanto, mesmo com os locais em obras isolados e sinalizados, e com os fiscais orientando as pessoas, pedimos que os passageiros estejam atentos nos terminais, prezando pela própria segurança”, explica o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Sobre os trabalhos

No Terminal de Integração da zona Sul, localizado no bairro Atalaia, estão sendo trocadas as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de alarme e de combate a incêndio, pavimentação e coberturas. Os banheiros também estão em reforma. Por causa dos trabalhos, apenas metade do terminal está em funcionamento.

O Terminal do Distrito Industrial de Aracaju (DIA) está recebendo uma intervenção estrutural semelhante ao do zona Sul. Os trabalhos começaram pela retirada do piso antigo, por isso o acesso está acontecendo apenas pelas catracas viradas para o Viaduto Carvalho Déda. Posteriormente, também serão executados serviços como troca da cobertura, pintura, instalação de novos sistemas elétrico, hidráulico e de combate a incêndio, além de melhoria da acessibilidade a pessoas com deficiência e revitalização dos banheiros.

No Terminal de Integração Maracaju, estão sendo feitos reparos em diversos pontos, como substituição da cobertura, revitalização da sinalização, pintura e recuperação da estrutura metálica.

Terminal do Mercado

Já ao lado do Terminal do Mercado está sendo construído um novo terminal. Contudo, durante a obra do novo empreendimento, os passageiros que chegam ao terminal a pé devem tomar cuidado com o fluxo de operários e distribuição de materiais na área de construção para evitar acidentes.

