Trânsito na BR-101 em SE será parcialmente interrompido para instalação de sinalização

02/10/20 - 13:19:47

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou nesta sexta-feira (02) que o tráfego será interrompido em alguns trechos da BR-101, em Sergipe, a partir da próxima semana.

O eixo norte da BR-101 em Sergipe deve ganhar cerca de oito quilômetros de estrada duplicada até o final deste ano.

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito (DNIT), Alexandre Cunha, disse que as obras deveriam ter sido retomadas no mês de agosto, mas isso só ocorreu nas últimas semanas. Segundo Alexandre, os quilômetros restantes desta etapa da BR-101 em Sergipe só devem ser entregues no ano que vem.

De acordo com o órgão, o motivo é a instalação de sinalização na via. Os serviços devem durar, no máximo, 40 minutos.

Veja abaixo o programa de interrupção da rodovia:

Segunda-feira (5):

9h – km 25,5

14h – km 27,9, próximo a ponte do rio Landim

Terça-feira (6)

9h – km 30,9, perto da ponte do rio Japaratuba-Mirim

14h – km 35,7, perto do posto de combustíveis

Quarta-feira (7):

9h – km 28,3, perto da ponte do rio Landim

14h – km 23,3, perto do posto Polícia Rodoviária Federal

Quinta-feira (8)

9h – no km 31,4, próximo a ponte do rio Japaratuba, às 9h.

Foto: Ministério da Infraestrutura/Arquivo