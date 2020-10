ACESE RECEBERÁ CANDIDATOS EM ARACAJU PARA OUVIR PROPOSTA PARA O SETOR

03/10/20 - 07:26:46

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) iniciará uma série de encontros com os candidatos a Prefeitura de Aracaju. Denominado “Cafezinho com a Acese” a ação tem o objetivo de ouvir as propostas para o setor comercial e produtivo da Capital.

A primeira edição será na próxima quarta-feira, dia 7, às 7h da manhã, com a candidata Danielle Garcia, do Cidadania. Participarão os diretores e conselheiros da Acese e terá transmissão ao vivo nos canais das redes sociais da instituição.

Marco Pinheiro, presidente da Acese, explica que com essa série de encontros a Associação Comercial cumprirá o seu papel em ajudar no debate político. “Precisamos discutir quais as ideias dos candidatos para o nosso setor e para a administração da nossa cidade”, garante.

“Vamos convidar os principais concorrentes à Prefeitura e iniciar um diálogo com o comércio. É importante saber o que eles pensam, ainda mais com a importância de elaborar um planejamento que contribua com as empresas no pós-pandemia”, completa Pinheiro.

Por Daniel Almeida Soares