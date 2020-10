NAT RETOMA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA SEDE NESTA SEGUNDA-FEIRA, 05

03/10/20 - 07:20:05

Serão distribuídas senhas limitadas a 30% da capacidade de atendimento, em decorrência das medidas de controle do coronavírus

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) retoma o atendimento presencial na próxima segunda-feira (05), na sede da instituição. Na unidade matriz, o atendimento é feito mediante a distribuição de senhas, por ordem de chegada, mas limitada a 30% da capacidade do local, em decorrência das medidas sanitárias de controle da pandemia do novo coronavírus. O NAT fica localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na região central de Aracaju.

O horário de atendimento ao público do NAT será de 7h às 13h. O ambiente foi readequado para reduzir os riscos de contágio pela Covid-19. No local, os protocolos definidos pelas autoridades de saúde devem ser seguidos, como o distanciamento entre as pessoas e o isolamento de 50% das cadeiras do salão de espera. Os servidores estarão utilizando equipamentos de proteção individual (EPI). Os ambientes também serão sanitizados.

O gerente dos postos de atendimento do NAT, Wagner Menezes, explicou que os serviços ofertados pela instituição abrangem o cadastro e a solicitação de seguro desemprego, além de orientações para o acesso à versão digital da Carteira de Trabalho, mediante download do aplicativo no telefone celular do cidadão. Ele reiterou que a retomada ocorre com redução na capacidade de atendimento.

“Com o serviço de intermediação de mão de obra, que chamamos IMO, que é o cadastro para vaga de emprego. E o seguro desemprego, o SD, que ofertamos também aos trabalhadores, para dar entrada ao seguro. O atendimento é por ordem de chegada e com senha, limitados a 30% da capacidade do atendimento, tanto para a intermediação de mão de obra, quanto para o seguro desemprego”, detalhou.

O NAT também disponibiliza atendimento nos postos do Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC). Nessas unidades, o atendimento é feito mediante agendamento junto ao próprio Ceac. Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com o Núcleo de Apoio ao Trabalho pelos telefones (79) 3222-6949 e 3222-6242.

Fonte e foto assessoria