Shopping Jardins promove Campanha Online de Adoção de Animais

03/10/20 - 08:37:29

Procurando um amigo para compartilhar afeto e ter mais alegria no seu lar? Para ajudar você a encontrar o seu fiel companheiro e saudar o Dia Mundial dos Animais, o Shopping Jardins promove, de 4 a 18 de outubro, campanha online de adoção de pets. A ação solidária busca encontrar novas famílias para cães e gatos acolhidos pela Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa).

Para conhecer os animais disponíveis à adoção responsável, basta acessar o perfil @ShoppingJardins no Instagram. A galeria com fotos dos bichinhos estará disponível ao público até o dia 17 de outubro. Por meio da rede social, o usuário entra em contato com a Adasfa e envia um print com a foto do animalzinho que deseja adotar. Um representante da Associação fará entrevista online e, caso o candidato seja aprovado, será agendado um horário para a entrega do pet.

No dia 18 de outubro, a Adasfa estará na área externa do Shopping Jardins realizando a entrega dos cães e gatos a seus novos tutores, seguindo os horários agendados e todos os protocolos de biossegurança.

Dia Mundial dos Animais

O Dia Mundial dos Animais foi criado em 1931, durante uma convenção de ecologistas realizada em Florença, na Itália. Celebrada em 4 de outubro, a data busca evidenciar a importância que todos os bichos têm para o homem e a Terra. Estudos comprovam que os pets são importantes companheiros do homem e trazem benefícios para a saúde e a qualidade de vida. A convivência com animais de estimação aumenta a produção de hormônios como a ocitocina, a prolactina e serotonina, melhorando o humor e reduzindo o estresse, a ansiedade, a depressão e a sensação de solidão. Não por acaso, a procura por esses amigos de quatro patas tem aumentado em todo o mundo no período de isolamento social.

Adasfa

Fundada em 2004, a entidade sem fins lucrativos abriga e presta assistência a animais abandonados, com prioridade para cães e gatos rejeitados e soltos nas ruas de Aracaju. Hoje, a Adasfa acolhe cerca de 800 animais em seu abrigo, dentre cães e gatos. A instituição mantém-se apenas por meio de doações e também realiza projetos educativos, fiscaliza maus tratos e denuncia contravenções e crimes praticados contra os animais.

Campanha Online de Adoção de Animais

O quê? Oportunidade para adoção responsável de cães e gatos acolhidos pela Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa).

Quando? De 4 a 18 de outubro.

Onde? IG @ShoppingJardins no Instagram. A entrega dos animais aos novos tutores será no dia 18 de outubro, na área externa do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Fonte: Ascom/Shopping Jardins