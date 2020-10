Campanhas de multivacinação inicia nesta segunda-feira, dia 5

04/10/20 - 08:40:39

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), aderiu às campanhas de imunização que ocorrerão neste mês de outubro, iniciando na próxima segunda-feira, 5. Para estimular a atualização da caderneta de vacinação, até o dia 30 de outubro ocorrerá a Campanha Nacional de Multivacinação, que atinge crianças e adolescentes até 15 anos.

De forma paralela, também acontecerá a Campanha contra a Poliomielite (paralisia infantil), que tem como público-alvo crianças de um ano a menor de cinco anos.

“A campanha contra a poliomielite será uma vacinação indiscriminada, ou seja, vai vacinar as crianças dessa faixa etária, independente da situação vacinal delas. Porque nós estamos com o risco iminente do retorno da poliomielite no país, e com as coberturas vacinais muito baixas, se faz necessária a realização dessa campanha”, destacou a coordenadora do Programa de Imunização da SMS, Ilziney Simões.

Nesse mesmo período também será realizada a campanha contra o sarampo. “Essa campanha já vem acontecendo em outras unidades federativas, e com a adesão de Sergipe, vamos iniciar agora em outubro, com a finalidade de vacinar indiscriminadamente, pessoas de 20 a 49 anos. Para isso, pedimos que as pessoas levem o cartão de vacinação, para que a equipe faça os registros das doses aplicadas e faça as devidas orientações”, explicou Ilziney.

Todos os públicos previstos nessas três campanhas precisam apresentar o cartão ou a caderneta da criança/adolescente, para que a equipe faça a avaliação e realize a vacinação conforme as orientações do Ministério da Saúde.

A Secretaria Municipal da Saúde oferta 44 salas de vacinação, dispostas nas Unidades Básicas de Saúde. Porém, por conta da pandemia, quatro dessas UBS restringiram o atendimento para casos de síndromes gripais. No momento, 40 unidades básicas estão com as salas de vacinação funcionando de forma rotineira, das 8h às 16h30, exceto nas unidades que estão com horário de atendimento estendido, onde nessas a sala de vacina funciona até as 18h30.

Para garantir a oferta segura e conforme as medidas sanitárias previstas contra a covid-19, a SMS vem capacitando os profissionais das Unidades Básicas de Saúde, em preparação para as campanhas de imunização; além de firmar parceria com as universidades para ampliar as equipes, reduzindo o tempo de permanência do usuário na unidade e otimizando o serviço.

“Precisamos que as unidades estejam preparadas para acolher a população, sem causar aglomeração. Da mesma forma, pedimos a colaboração da população para que apenas uma pessoa seja acompanhante da criança ou adolescente, para evitar aglomerações nas unidades e dificultar o acesso. Além disso, a adoção das medidas de precaução como o uso de máscaras e o distanciamento de uma pessoa para outra”, ressaltou a coordenadora do Programa de Imunização da SMS, Ilziney Simões.

Fonte: SMS