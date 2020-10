CONFIANÇA VENCE O NÁUTICO POR 1 A 0 NO ESTÁDIO DOS AFLITOS, EM PERNAMBUCO

04/10/20 - 07:43:03

O Confiança venceu o Náutico por 1 a 0 no estádio dos Aflitos, em Pernambuco, alcançando a primeira vitória fora de casa na série B. Com o resultado, o clube azulino de Sergipe passou a ocupar 12º colocação com 15 pontos. O Dragão dominou o primeiro tempo com Reis brilhando. Aos 11 minutos, o atacante arriscou de fora da área, deixou o goleiro adversário só olhando e acertou a trave. Três minutos depois, o atleta chamou a responsabilidade, cobrou falta confiante e acertou a bola no ângulo, abrindo o placar com um golaço.

Em busca de mais gols, aos 24 minutos, a bola sobrou com Italo que chutou forte e o goleiro alvirrubro defendeu. Aos 39 minutos, Reis roubou a bola e chutou de fora da área, mas o goleiro salvou. O atacante tentou novamente aos 42 minutos, quando limpou da marcação e bateu forte para mais uma defesa do goleiro. O Náutico respondeu aos 44 minutos, quando Hereda bateu cruzado e o goleiro Rafael fez uma defesaça.

Jogo administrado

No segundo tempo, o Confiança administrou o jogo. Caíque invadiu a área em velocidade e chutou, aos 19 minutos, mas a bola foi para fora. Dez minutos depois, Reis voltou a aparecer no jogo, quando arriscou de fora da área pelo lado esquerdo e a bola saiu pela lateral. No lance seguinte, Caíque chutou cruzado e o goleiro defendeu.

Aos 37 minutos, Marcelinho cruzou para Mikael finalizar, mas o goleiro fica com a bola. A resposta do Náutico veio no minuto seguinte com Dudu e o goleiro Rafael faz uma grande defesa. Fim de jogo: 1 a 0 para o Dragão.

O próximo confronto é na próxima terça-feira (6) contra o CRB. A partida, válida pela 14º rodada, ocorrerá às 17h, na Arena Batistão, em Aracaju.

(Foto: Caio Falcão/ Náutico)

Por Destaquenoticia