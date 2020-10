DIRIGINDO COM O “PÉ NO VOLANTE”, MOTORISTA COLIDE EM VEÍCULO E FOGE

04/10/20 - 09:25:03

A imprudência de um motorista terminou com veículo de uma turista baiana, amassado.

O fato foi registrado na noite de sábado (03) quando um cidadão estava dirigindo com o pé no volante e acabou colidindo em outro veículo na Avenida Libério Monteiro, em Lagarto.

Câmeras de segurança flagraram o exato momento que é possível ver o homem em pé com a porta do carro em movimento, tentando conduzir o veículo com o “pé no volante”. A porta aberta atingiu e danificou um veículo estacionado.

O veículo atingido pertence a uma mulher, moradora da Bahia que estava visitando familiares em Lagarto e no momento do ocorrido estavam todos dentro de casa.

A informação é que o motorista não parou e também não procurou a proprietária do veículo até o momento para arcar com o prejuízo. a situação.

Com informações de LagartoComoEuVejo.com.br