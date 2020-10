Edvaldo Nogueira e Katarina Feitoza realizam primeira carreata

04/10/20 - 08:32:03

Sorrisos largos, palavras de apoio e agradecimento e muita alegria. Foi assim que os aracajuanos recepcionaram a primeira carreata da campanha do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) à reeleição neste sábado, 3. Ao lado da candidata à vice-prefeita, Katarina Feitoza, e do governador Belivaldo Chagas, Edvaldo transitou pelos bairros Coqueiral e Porto Dantas e dos residenciais José Eduardo Dutra e Vitória da Resistência, na Zona Norte de Aracaju. Em todo o percurso, os candidatos foram acompanhados por apoiadores em dezenas de veículos.

“Nossa primeira carreata foi muito especial. As pessoas fizeram questão de aparecer na porta ou se dirigir para as esquinas para nos receber com muito carinho. Fiquei muito feliz e emocionado, pois entendo este apoio como o reconhecimento do trabalho que fizemos na cidade nos últimos três anos e nove meses. Começamos assim oficialmente a campanha de rua confiantes na vitória, pois os aracajuanos demonstraram sua satisfação e confiança na nossa capacidade de seguir no rumo certo para fazer Aracaju avançar ainda mais”, afirmou Edvaldo.

Uma das localidades a receber a carreata, o Coqueiral foi beneficiado por uma grande obra da atual gestão do prefeito. Lá, Edvaldo investiu R$ 5,5 milhões para completa infraestrutura de 23 ruas, com serviços de drenagem pluvial, terraplanagem, contenção, pavimentação asfáltica e construção de calçadas. Ao todo, em suas duas administrações, Edvaldo já direcionou mais de R$ 20 milhões no bairro, na urbanização de 140 ruas e construção de casas.

Em sua primeira carreata, Katarina Feitoza se disse muito feliz em ver a grande receptividade da população. “A alegria e o carinho das pessoas afagam o nosso coração e demonstram que estamos no caminho certo. Iniciamos a campanha com muita felicidade e levaremos a todos os aracajuanos as nossas propostas para fazer mais e melhor pela cidade”, disse.

Presente em toda a carreata, o governador Belivaldo Chagas expressou sua confiança na vitória de Edvaldo e Katarina. “Edvaldo é um grande prefeito, que faz investimentos em toda a cidade. E a grande receptividade do povo prova isso. Esta primeira carreata mostrou que as pessoas querem seguir no rumo certo com Edvaldo e Katarina”, ressaltou. O ex-governador Jackson Barreto, o deputado federal Laércio Oliveira e candidatos a vereador também participaram da carreata.

Ao longo do sábado, Edvaldo e Katarina também participaram dos lançamentos das candidaturas a vereador de Daniella Fortes (PSC) e Pastor Eduardo Lima (Republicanos), além de um evento com apoiadores do vereador Fábio Meirelles (PSC), que disputa à reeleição. Em todos os atos, foram respeitados os protocolos sanitários, com uso de máscaras, distanciamento social e disponibilização de álcool gel a 70%.

Da assessoria

Foto: Ana Lícia Menezes