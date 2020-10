JUSTIÇA DESCREDIBILIZA INSTITUTO DE MEMBROS DO CIDADANIA POR “FALTA DE PROFISSIONALIDADE”

A juíza Carolina Valadares Bitencourt, da 12ª Zona Eleitoral, proibiu nesta sexta-feira (2) a publicação de uma pesquisa registrada pelo Inor Instituto de Pesquisa do Nordeste LTDA para o município de Lagarto. De acordo com a Receita Federal, esse instituto é o mesmo criado em dezembro do ano passado por membros do Cidadania de Aracaju e então denominado “Certa Consultoria e Pesquisas LTDA”.

Em sua decisão, a juíza identificou desobediência à Lei Eleitoral e “a existência de incongruências na pesquisa registrada”. Ao apontar uma série de erros no questionário, a magistrada concluiu que há “falta de profissionalidade e critério na elaboração da pesquisa, retirando assim sua confiabilidade”.

Antes registrado em nome de Magno Lima Santos Fontes Correia e Fabrício Araujo Cardoso – assessores do gabinete da deputada Kitty Lima (Cidadania) – o Certa Pesquisa, ao mudar o nome empresarial, alterou o quadro societário. Agora, o “Inor” está registrado em nome de Drielly Julianne Rodrigues Santos.

Porém, apesar dessas alterações, que incluiu novo nome e endereço, o contato da empresa no cadastro da Receita Federal continua sendo o de Fabrício Araujo Cardoso. Essa movimentação, segundo especialistas, sugere uma tentativa de ocultar os reais proprietários da empresa a partir do registro de sócios laranja.

A decisão da 12ª Zona Eleitoral determinou ainda que o “Inor” apresente, no prazo de cinco dias, os questionários preenchidos quando da realização da pesquisa, bem como os formulários adotados para realização da pesquisa, e multa de dez mil reais por dia em caso de descumprimento.

O pedido de suspensão da pesquisa do instituto criado por membros do Cidadania foi apresentado à Justiça pelo diretório do PDT de Lagarto, representado pelos advogados Mário Vasconcelos, Marianne Matiotti e Myllena Florêncio, integrantes do escritório Padro, Castelli, Vasconcelos – Sociedade Advogados.

Como Inor, o antigo Certa registrou, no intervalo de cinco dias, duas pesquisas em Lagarto, onde o Cidadania registrou a candidatura do empresário Nininho da Bolo Bom à prefeitura do município. A primeira foi registrada no último dia 22, e a segunda no domingo (27), antes mesmo da divulgação do resultado do primeiro levantamento, o qual foi agora impugnado.

