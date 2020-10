PCdoB REALIZA LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS FEMININAS EM ARACAJU

04/10/20 - 08:58:01

O diretório Municipal do PCdoB de Aracaju, realizou na tarde deste sábado (03) por videoconferência, o lançamento das candidaturas femininas do partido. A live foi mediada por Pureza Sobrinha, que faz parte da direção municipal do PCdoB Aracaju, e contou com a presença da Secretária Nacional de Mulheres do PCdoB, Vanessa Grazziotin e a Secretária Adjunta da Mulher, Márcia Campos.

No evento, as candidatas do partido falaram um pouco da história de vida, a relação com a política, além de apresentarem as suas propostas de campanha.

“Hoje o PCdoB Aracaju inaugurou um marco em sua história. Pela primeira vez fizemos o lançamento das candidaturas a vereadoras do Partido Comunista do Brasil. Conjuntamente fizemos uma live que cumpriu um objetivo que vai alavancar a campanha das vereadoras do nosso partido em Aracaju. Percebemos uma grande união de todas elas, o compromisso não somente com o partido, mas com a população Aracajuana, onde cada uma se apresentou, contou sua história, deram demonstração de conhecer a realidade das comunidades, não somente das que elas moram, mas de todas as comunidades de Aracaju e apresentando soluções, que é o mais importante”, pontuou Pureza Sobrinha, responsável pelo acompanhamento das candidatas a vereadoras do partido em Aracaju.

Para as candidatas, a live cumpriu com o objetivo proposto e foi uma oportunidade para que elas apresentassem as suas propostas e conhecessem melhor a realidade de cada uma delas.

“A live foi muito produtiva, porque pudemos expressar os nossos projetos, mostrar o que estamos em busca, aonde queremos chegar e ao mesmo tempo, o que queremos colher. Cada uma das candidatas vem com uma história de vida diferente, um projeto diferente, e isso mostra que a cada dia devemos estar unidas. A live foi maravilhosa, de uma grande riqueza de conhecimentos, onde também pudemos ver a história de vida de cada uma”, pontuou Eliana Braga, candidata a vereadora pelo PCdoB.

“Eu gostei bastante da live, porque a gente acaba aprendendo sobre política, sobre o ser humano, como se expressar. Eu sou novata na política, tenho muitas coisas para aprender e Márcia Campos, Pureza Sobrinho e Edival Gois, nos passam segurança referente ao PCdoB. E a cada dia eu vou aprendendo um pouco mais sobre política e sobre o nosso partido”, comentou Lola da Tapioca, candidata a vereadora pelo partido.

Além das candidatas e das representantes da Secretaria Nacional de Mulheres do PCdoB, o evento também contou com a presença do vice-presidente do partido, Edival Gois, e alguns militantes e apoiadores das candidatas.

Por David Rodrigues

Foto assessoria