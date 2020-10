QUATRO EMPRESAS ABREM VAGAS DE EMPREGO, TRAINEE E ESTÁGIO; VEJA A LISTA

04/10/20 - 08:18:19

Oportunidades abertas estão no Sesc, Poliedro Educação, KingHost e Repassa.

Sesc

O Departamento Nacional do Sesc abriu as inscrições para 30 vagas do seu programa de estágio 2021 com oportunidades para o Rio de Janeiro. As inscrições podem ser realizadas até dia 5 de outubro em www.sesc.com.br/trabalheconosco.

O programa de estágio tem duração de 10 meses, podendo ser prorrogado por igual período. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.749 com carga horária de 6 horas diárias e R$ 1.166 para 4 horas. Os estudantes ainda contam com vale-transporte de R$ 174,90.

São vagas para variadas áreas, como pedagogia, odontologia, produção cultural, nutrição, história comunicação, contabilidade, administração, entre outras. Para participar, é preciso estar matriculado no primeiro semestre de 2021 no período solicitado pela vaga.

O local de trabalho é no Departamento Nacional do Sesc, localizado na Av. Ayrton Senna, 5.555 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ. Para mais informações e inscrições acesse www.sesc.com.br/trabalheconosco.

Poliedro Educação

O Poliedro Educação, grupo educacional composto por três unidades de negócios – Colégios, Cursos Pré-vestibular e Sistema de Ensino – abre inscrições para os programas de Trainee e de Summer Job, ambos para atuação nas unidades de São José dos Campos e São Paulo. As inscrições estão disponíveis até 10 de outubro nos seguintes endereços: Trainee e Summer Job .

O Programa de Trainee é destinado aos profissionais formados entre dezembro de 2018 e 2020 em cursos de graduação em Exatas ou Humanas. O programa, que se iniciará em janeiro de 2021, terá dois anos de duração.

O Programa de Summer Job selecionará alunos que estejam cursando a partir do segundo ano da graduação em Administração de Empresas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou cursos afins. Com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma experiência prática no desenvolvimento de soluções reais da empresa, o programa terá início em dezembro, com duração de três meses.

Experiência anterior ou domínio de outras línguas não são obrigatórios. É essencial que o candidato tenha perfil empreendedor, interesse por novas tecnologias, inovação e disponibilidade para viagens.

Os processos seletivos serão realizados de forma totalmente virtual e consistem na triagem de currículos, avaliação de fit cultural, testes de língua portuguesa, raciocínio crítico e conhecimentos gerais.

KingHost

A KingHost, empresa de soluções digitais, que abriu vagas para estágio e efetivo, algumas destinadas especificamente para negros e mulheres.

Além dessas, estão abertas oportunidades gerais para analista de infra de redes PL, assistente de retenção e jovem aprendiz para retenção. Para se candidatar às vagas de estágio, é preciso se cadastrar neste link. Para as vagas efetivas, enviar currículo para: talentos@kinghost.com.br

Repassa

O Repassa, startup de moda consciente e brechó online, abriu seis vagas para a área de TI da empresa, com preferência para contratação de mulheres. As posições para desenvolvedoras Backend Ruby ou Frontend React. As interessadas podem cadastrar o currículo e portfólio no Gupy (http://repassa.gupy.io/).

Os pré-requisitos são: curso superior relacionado à TI, como Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento; conhecimento em HTML, CSS, Javascript, Scrum ou Kanban e TDD (Test Driven Development), entre outros.