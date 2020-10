AGÊNCIAS DOS CORREIOS NO RIOMAR E TERMINAL RODOVIÁRIO FORAM REABERTAS

05/10/20 - 19:02:31

Após a liberação do funcionamento dos Centros de Atendimento ao Cidadão (CEACs), pelo Governo do Estado, as agências dos Correios localizadas no Shopping Riomar e Terminal Rodoviário, em Aracaju, foram reabertas ao público. Para a retomada das atividades, foi determinado que o atendimento nos CEACs deve ser de, no máximo, 50% da capacidade, com distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas. O uso de máscara continua sendo obrigatório.

A agência do shopping Riomar está funcionando das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, enquanto a agência do Terminal Rodoviário segue aberta das 8h ao meio dia, também de segunda a sexta. Todos os produtos e serviços do portfólio da empresa estão disponíveis nas agências, que também estão equipadas com placas de acrílico nos guichês de atendimento, como medida de proteção a clientes e empregados.

CDD Norte – A partir desta segunda-feira (5), o Centro de Distribuição Domiciliária (CDD) Zona Norte, na capital sergipana, estará funcionando em novo endereço. A unidade operacional, localizada na rua Alagoas, bairro José Conrado de Araújo, passará por reforma nos próximos meses. As atividades realizadas pela equipe de carteiros foram transferidas temporariamente para o Complexo Operacional da Rua Acre, bairro Siqueira Campos.

A retirada de objetos postais deverá ser feita pelos clientes na Agência Central (Rua Laranjeiras) ou na Agência Rua Acre, conforme informações disponibilizadas no Sistema de Rastreamento de Objetos (SRO). Para esclarecer dúvidas ou registrar qualquer manifestação, os Correios disponibilizam os telefones 3003-0100 e 0800 725 0100 e o canal Fale com os Correios.