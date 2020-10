BELIVALDO CHAGAS AUTORIZA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SE-179

05/10/20 - 16:05:53

Ainda no município, Belivaldo reinaugurou Centro de Excelência e entregou instrumentos musicais, além de assinar ordem de serviço para pavimentação de ruas do povoado Deserto

Os moradores de Simão Dias iniciaram a semana com importantes investimentos empreendidos pelo Governo do Estado, dentro do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe, lançado na ultima quinta-feira (01). Nesta segunda-feira (05), o governador Belivaldo Chagas esteve no município, distante 100 km de Aracaju, para autorizar o início das obras de trecho da rodovia SE-179, que liga o município de Pinhão a Simão Dias, importante rota de escoamento de produtos, garantindo emprego e renda, além de desenvolvimento para região.

“A partir de hoje, iniciamos o Avança Sergipe. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais estarão circulando na economia sergipana”, destacou o governador Belivaldo Chagas.

Ainda no município, Belivaldo reinaugurou o Centro de Excelência Milton Dortas, referência em educação na cidade desde 1979, que passou por uma completa reforma e ampliação, e entregou instrumentos musicais, além de assinar ordem de serviço para pavimentação de ruas do povoado Deserto.

Rodovia SE-179

A obra para reestruturar parte da Rodovia SE-179, no trecho que liga o município Simão Dias ao município de Pinhão, compreenderá a extensão aproximada de 24,40 km, no investimento de R$ 12.413.605,70. Ela faz parte do Pró-Rodovias, um dos eixos de ação do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe, que prevê a reestruturação de 441,5 km da malha rodoviária estadual, em um investimento de R$ 330 milhões na primeira etapa do programa.

“Estamos, dentre outras ações, reconstruindo estradas, retomando o Pró-Rodovias, que iniciamos com a Rodovia João Bebe Água e tivemos que parar por conta da pandemia. As obras no trecho da BR 235-Pinhão, Serra do Machado-Moita Bonita e Serra do Machado-Ribeirópolis já estão acontecendo. O trecho que liga Tobias Barreto a Riachão e, na sequência, Riachão a Lagarto, também já foi iniciado. Amanhã, vamos em Aquidabã anunciar a reconstrução do trecho que liga Aquidabã a Graccho Cardoso, na quarta, vamos à Umbaúba, anunciar também a reconstrução de Umbaúba à Itabaianinha. E assim a gente reaquece a economia”, declarou Belivaldo.

A obra irá beneficiar, diretamente, a população da região ao tempo que irá impulsionar a economia. A recuperação da rodovia promoverá o escoamento da produção de maneira eficiente e rápida, em uma rodovia segura, para os polos comerciais do estado e do país.

“Com maior fluidez do tráfego, melhora o transporte da capacidade produtiva dos municípios que utilizam essa via. Isso traz aumento do potencial de atração de investimentos, o que levará à geração de empregos e ao incremento da arrecadação municipal”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto.

“É um trecho que há muitos anos não passa por melhorias, uma estrada importante, mas que está em péssimas condições. E a gente sabe que a recuperação dessa malha viária vai trazer mais segurança para todos que aqui transitam diariamente, então só temos motivos para agradecer”, disse o prefeito de Simão Dias, Marival Santana.

Centro de Excelência Milton Dortas

A unidade de ensino passou por uma completa reforma e ampliação, num investimento na ordem de R$ 1.547.289,17, permitindo que a unidade escolar se modernize e continue sendo referência na educação da região.

“Isso que a gente faz é para a população de Simão Dias, para os pais, alunos e professores. Graças a Deus, a gente vai ter uma escola que realmente possa chamar de Centro de Excelência Milton Dortas. Enquanto eu puder, ela vai continuar sendo referência para Sergipe e para o Brasil”, ressaltou Belivaldo Chagas.

A reestruturação compreendeu intervenções nas instalações elétricas, na casa de gás, construção de vestiários, de cozinha, de refeitório, depósito de merenda escolar perecíveis e não perecíveis e novos sanitários, infraestrutura de acessibilidade, requalificação do sistema hidrossanitário, combate a incêndio e construção de espaços para hortas escolares, além de ampliar a edificação em mais seis salas de aula e com a construção de um auditório.

“É um colégio que orgulha a cidade de Simão Dias, orgulha o estado de Sergipe, a educação pública sergipana, teve um belo desempenho no Ideb em 2017 e 2019 e acreditamos que manterá essa trajetória, porque há um imenso compromisso aqui dos professores, equipe gestora, dos estudantes e da equipe de apoio para ter uma educação pública de qualidade”, destacou o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto dos Passos Subrinho.

Instrumentos musicais

Com o objetivo de promover o fortalecimento das filarmônicas, mantendo a tradição cultural da região e o estímulo às novas gerações, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realizou a doação de instrumentos musicais à Associação Filarmônica Lira Sant’Ana, num investimento total de R$ 11.779,99.

“Eu tenho um carinho especial pela Lira Sant’Ana. É uma entrega simbólica de instrumentos, eles precisam de mais e merecem mais, portanto o que a gente puder fazer, a gente vai continuar fazendo, porque as festas em Simão Dias ficam mais bonitas quando têm a participação da Lira Sant’Ana, principalmente na festa de Nossa Senhora Sant’Ana”, disse o governador.

“Estamos fazendo a entrega de sete instrumentos e vamos fazendo outras aquisições. Foram entregues trompetes, pratos, bumbo, teclado e clarinete para fortalecer a Lira e dar mais oportunidades aos jovens de Simão Dias”, ressaltou a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, Conceição Vieira.

Obras de pavimentação

Ainda em Simão Dias, no povoado Deserto, Belivaldo assinou Ordem de Serviço para pavimentação em paralelepípedo e urbanização. A obra terá um investimento de R$ 245.177,86, numa área total de pavimentação em paralelepípedo 3.240.08 m², com o objetivo de levar dignidade e qualidade de vida para a população, melhorando a mobilidade urbana da região.

“A gente assumiu o compromisso e, hoje, com a garantia do recurso financeiro, estamos iniciando a obra. Está ai o caminhão, a obra iniciando, porque afinal de contas Simão Dias merece”, disse Belivaldo.

