Carreata de Márcio Macedo movimenta as ruas do bairro Bugio

05/10/20 - 05:54:00

Cerca de 150 carros participaram da manifestação que reforçou o resgate de ações em favor do povo

Neste domingo, dia 04, a Carreata 13 percorreu as ruas do bairro Bugio, na Zona Norte da capital, dialogando com os moradores e reforçando os compromissos do Partido dos Trabalhadores com a população.

Ao lado do líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, da vice-governadora, Eliane Aquino, do ex-deputado estadual, Robson Viana, e do advogado Henri Clay, do Rede Sustentabilidade, Márcio Macêdo levou a mensagem de esperança e de resgate de sonhos para o povo. “O carinho do povo do Bugio é incrível. Não tem como não se emocionar. Vamos transformar a nossa cidade. Nós vamos voltar a governar Aracaju para devolver a cidade ao povo. Chega de abandono, chega de saudade”, disse o candidato a prefeito logo no início da carreata.

Sensível às demandas da população, Márcio fez questão de conversar olhando nos olhos de cada morador que foi ao seu encontro. “É preciso olhar nos olhos das pessoas, ouvir o que o povo quer. Ter os pés no chão. A gente sabe como fazer isso e vamos voltar a trabalhar para que o povo volte a ser visto”, pontuou.

“Quem defende o povo?”, indagou o líder do senado, Rogério Carvalho. De forma uníssona, os moradores respondiam de suas janelas e calçadas: “É o PT!”. Assim aconteceu em diversos momentos da ‘Carreata 13’. “Foi com o PT que as pessoas tiveram acesso a saúde de qualidade, a educação. Foi o PT que olhou para o povo e deu moradias, com o Bolsa Família, e que permitiu ao jovem estudante ter oportunidade de fazer intercâmbio, com o Ciência Sem Fronteiras. Foi com o PT que nossa economia se desenvolveu, que empregos foram gerados. O PT é o único partido que sabe como cuidar do povo e estamos de volta para mudar Aracaju”, declarou o senador.

A vice-governadora, Eliane Aquino, trouxe à tona os trabalhos desenvolvidos pelo PT na região, bem como a importância dos moradores para a capital. Ela também se diz consciente de todo o processo até às eleições, mas revela confiança na vitória da coligação.

“Participar dessa carreata, aqui no Bugio, foi poder perceber, mais uma vez, a relação das pessoas com o nosso projeto, com o nosso partido. Temos um legado muito forte de trabalho com esse bairro, que sempre nos acolheu e nos deu força em todos os processos eleitorais. Sim, a caminhada será longa e árdua, mas tenho muita esperança que Márcio e Ana, a partir de cada agenda de campanha, estarão mais próximos das pessoas e do que elas realmente precisam na prefeitura de Aracaju. Vamos construir essa vitória, que não será nossa, mas de todos os aracajuanos e aracajuanas”, reiterou.

Inclusão

Para fazer uma gestão verdadeiramente de todos é preciso inclusão. Dar voz e visibilidade a quem, de fato, importa: o povo. E tem sido assim em todas as manifestações públicas da coligação ‘Aracaju de Todos Nós’.

Mulher, preta e de luta. Assim, se define Deise Ramos. Participante ativa de atividades ligadas ao povo preto, ela defende a candidatura de Márcio Macêdo por, segundo seu entendimento, incluir e ouvir a todos. Sem distinção. “Márcio é um homem que luta pelas famílias, pela população, pela causa das mulheres negras, pelos movimentos sociais, pela periferia, pela saúde. Ele dará continuidade ao governo de Marcelo Deta e fortalecer toda a nossa luta. Com Márcio na prefeitura, Aracaju vai ser feliz de novo”, comentou.

A aposentada, Adelaide Menezes, de 80 anos, também faz questão de acompanhar os atos. Para ela, o resgate do PT traz de volta a simbologia e fidelidade de quem cuida das pessoas. “Márcio é a pessoa que, até hoje, se mantém fiel em tudo. Uma pessoa limpa e que não tem passado sujo. Então, vamos confiar nele. Tem que confiar nele, porque ele é único candidato que tem capacidade e deve governar Aracaju”, defendeu.

Aos 23 anos, a jovem Dani de Jesus, mulher lésbica e preta, também acredita que Márcio é a melhor alternativa para a capital. Sobretudo para aqueles que, assim como ela, compõem os grupos de minorias. “Um nome como o de Márcio, que traz consigo toda a história e legado do PT, é muito importante. É algo necessário. Porque ele, realmente, está com a gente que é LGBTQIA+. Ele nos inclui no debate, dá força e, com isso, nos sentimos abraçados, protegidos. Márcio nos enxerga, se importa e se coloca em nossa luta”, afirmou.

Presenças

Também estiveram presentes, os candidatos a vereadores: Professora Ângela, Zenaide, Professor Adelmo, Vinícius Ribeiro, Camilo, Jefferson Lima e Manu.

Fonte e foto assessoria