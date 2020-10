Danielle Garcia apresenta projetos aos moradores do Santa Maria

05/10/20 - 11:20:07

Mais um domingo de carreata da candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), e do candidato a vice, Valadares Filho (PSB), no bairro Santa Maria. E mais uma vez os moradores saíram às portas de suas residências para demonstrar seu apoio à candidatura que vai fazer uma gestão focada no bem estar da população, com um olhar especial aos mais carentes.

Danielle Garcia afirmou que vai priorizar a Educação para que as escolas da rede municipal ofereçam um ensino de qualidade. “Para que as crianças e adolescentes tenham uma boa formação acadêmica e cidadã. Junto a isso, serão implementados projetos que aproximem os alunos do esporte, da cultura e do ensino técnico. Enquanto agente da Segurança Pública sei a importância de oferecer ações para que as crianças ocupem seu tempo livre com atividades produtivas e que gerem frutos no futuro”, ressaltou.

Como forma de estimular a qualificação profissional e facilitar o acesso ao mercado de trabalho, um dos projetos de Danielle Garcia é a requalificação da Fundat. “Com a oferta de cursos nas unidades situadas nos bairros que atendam as demandas do mercado. Assim, os moradores não irão precisar sair do bairro para fazer um curso de capacitação para incrementar seu currículo. Junto a isso, vamos firmar parcerias com as empresas para encaminhamento aos mercado de trabalho”, detalhou.

A candidata também lamentou que o bairro Santa Maria quase não tenha espaços apropriados para o lazer. “E não é por falta de um local, pois vi vários espaços que poderiam ser convertidos em praças. Onde hoje é uma canal a céu aberto, poderia ser em transformado em uma praça da juventude, com quadras esportivas, pistas para caminhada, brinquedos, bancos, aparelhos de ginástica. Isso é possível, desde que se tenha boa vontade e compromisso”, salientou.

Em um dos conjuntos habitacionais, foi possível constatar o desrespeito do atual prefeito com a população. “A avenida principal cheia de buracos, dificultando a mobilidade urbana para quem mora na região do final de linha. Um problema que já foi relatado diversas vezes pelos moradores na imprensa, mas que até hoje não foi resolvido. Fora tantas outras ruas sem infraestrutura. Enquanto isso, os moradores enfrentam poeira e lama”, destacou.

