Dr Valberto e Rafael Sandes realizam grande carreata em Propriá

05/10/20 - 09:23:33

No último sábado (03) o candidato a prefeito de Propriá Dr Valberto e seu vice Rafael Sandes, realizaram uma grande carreata pelas ruas da cidade. Durante todo o dia eles fizeram o adesivaço, a cada momento mais carros se juntavam para mostrar seu apoio a coligação “esperança na mudança”. Por onde passaram foram recebidos com alegria por crianças, jovens, adultos e idosos e todos fazendo o V com as mãos, marca registrada dos candidatos. A noite foi encerrada com a inauguração do comitê.

Uma das coisas que mais chamou a atenção foi a quantidade de jovens presentes na carreata de Dr. Valberto e seu vice Rafael Sandes, mostrando que na cidade os jovens são participativos e antenados com a política. Além da galera que estava participando da imensa carreata os candidatos foram recebidos com muita alegria pelos jovens que estavam na orla da cidade. Em qualquer direção que se olhasse tinha pessoas com as mãos levantadas fazendo o tradicional V dos candidatos, a alegria realmente tomou conta da cidade.

Da assessoria