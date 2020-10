Edvaldo e Katarina participam de carreata no Santa Maria e 17 de Março

05/10/20 - 06:00:46

Os moradores dos bairros Santa Maria e 17 de Março deram uma clara demonstração de apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), neste domingo, 4, quando a carreata do candidato percorreu a região. Expressando gratidão e felicidade por todas as obras que Edvaldo realizou nos dois bairros, as pessoas acenaram positivamente, colaram o adesivo do candidato no peito e nos muros das casas, além de declarar que votarão em Edvaldo e Katarina Feitoza (candidata à vice-prefeita) no dia 15 de novembro.

A carreata percorreu o conjunto Padre Pedro, os loteamentos Paraíso do Sul e Senhor do Bonfim, além de todo o bairro 17 de Março. Todas estas localidades foram completamente urbanizadas por Edvaldo. No caso do Paraíso do Sul, a obra segue em andamento, com serviços de esgotamento sanitário e pavimentação de 22 ruas. No loteamento Senhor do Bonfim, 34 ruas receberam infraestrutura. No Padre Pedro, Edvaldo reativou a Unidade Básica de Saúde Elisabeth Pita.

Já no 17 de Março, além de ter realizado toda a infraestrutura da segunda etapa nesta etapa, Edvaldo é o fundador do bairro, onde residem mais de 2 mil famílias e onde o prefeito construiu duas escolas, uma unidade de saúde e está finalizando a construção da primeira maternidade pública municipal de Aracaju. Além disso, já conquistou para o bairro R$ 124 milhões, que serão investidos na construção de 1.102 casas no residencial Mangabeiras.

“Os bairros Santa Maria e 17 de Março são a comprovação da prioridade que damos aos que mais precisam. Porque é aqui ao lado da Zona Norte onde mais investimos recursos, pois entendemos que as pessoas que aqui residem precisam mais da presença do poder público. Por isso, é aqui que estamos construindo uma maternidade, é aqui onde estamos erguendo a primeira escola de tempo integral da cidade, é aqui onde já fizemos o saneamento básico e a pavimentação de mais de 150 ruas só nesta gestão. Então, receber tanto carinho da população como aconteceu hoje só prova que estamos no caminho certo e nos dá a confiança de que os aracajuanos nos darão mais uma oportunidade de seguir trabalhando pela cidade”, afirmou Edvaldo.

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), o ex-governador Jackson Barreto (MDB), além de candidatos a vereador e centenas de apoiadores, em seus veículos, participaram da carreata de Edvaldo e Katarina. Os protocolos sanitários foram respeitados, com uso de máscara e disponibilização de álcool gel a 70%.

Carreata no Coqueiral e Porto Dantas

No sábado, a alegria e satisfação das pessoas com o trabalho de Edvaldo se repetiram durante a carreata que ele e sua candidata à vice-prefeita realizaram nos bairros Coqueiral e Porto Dantas e nos residenciais José Eduardo Dutra e Vitória da Resistência. O governador Belivaldo Chagas, o ex-governador Jackson Barreto e o deputado federal Laércio Oliveira participaram da carreata.

Por Valter Lima

Foto: Vitor Ribeiro