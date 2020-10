“Em nosso governo as demandas serão resolvidas efetivamente”, diz Danielle

05/10/20 - 05:59:32

O sábado, 3, foi de agenda extensa para a candidata a prefeita de Aracaju, delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), e o candidato a vice, Valadares Filho (PSB). Eles estiveram na Zona de Expansão pela manhã e início da tarde e, em seguida, atravessaram a cidade rumo a Zona Norte.

O primeiro compromisso foi uma mini carreata no povoado Areia Branca, um dos que mais sofrem com a falta de atenção da Prefeitura de Aracaju. “A Zona de Expansão, como o próprio nome já diz, é para onde a cidade tem crescido e deve continuar a crescer nos próximos anos. Lamentavelmente ela foi esquecida pelo atual prefeito. Ruas sem pavimentação, que ficam intransitáveis em dias de chuva. Ouço constantemente os moradores reclamarem na imprensa, mas a atual gestão demonstra que não está nem aí para esta área da cidade”, ressaltou Danielle Garcia.

A candidata se comprometeu com a comunidade de executar um projeto na Zona de Expansão que leve mais qualidade de vida para quem mora na localidade. “Além da infraestrutura das ruas, com drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação, vamos construir praças com espaços de convivência, lazer e prática esportiva para a comunidade. Em nosso governo as demandas da Zona de Expansão serão resolvidas efetivamente, não ficarão apenas na promessa como acontece hoje”, enfatizou a candidata.

Zona Norte

Já era final de tarde quando Danielle Garcia e Valadares Filho iniciaram a mini carreata da esperança no bairro Cidade Nova, que passou também pelo Japãozinho e Lamarão.

“Mais uma vez tivemos uma recepção calorosa por onde passamos. Cada aceno, gesto de beijo, abraço e coração nos dá a certeza de que para a população temos o compromisso e o melhor projeto para a nossa cidade. Vamos juntos construir uma Aracaju melhor”, destacou a delegada Danielle.

Foto: Rodrigo Fontes

Ascom/Danielle Garcia