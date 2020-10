EX-DEPUTADO JONY MARCOS DIZ QUE “DANIELLE TENTA CRIMINALIZAR A POLÍTICA”

05/10/20 - 08:15:08

O ex-deputado federal Jony Marcos, Republicanos, afirmou na manhã desta segunda-feira (05) que a candidata a prefeita Danielle Garcia (Cidadania), tenta criminalizar a política e que “prega o novo mas está aliada aos velhos caciques” e que em nenhum momento loteou o partido para distribuição de cargos.

Ao falar sobre a aliança com Edvaldo Nogueira (PDT), Jony foi duro em suas críticas à delegada. Segundo Jony “nós estamos onde sempre estivemos e todos sabem que participamos das outras duas eleições de Edvaldo. Portanto, não tão traímos ninguém”, disse o ex-deputado.

Ainda sobre os candidatos a prefeito, Jony disse que “nós estivemos reunidos com o delegado Paulo Márcio e com a delegada Georlize Teles, onde discutimos a possibilidade de aliança, põem não foi possível. Já coma Danielle Garcia não foi possível uma conversa porque ela não recebia ninguém. Ai fica difícil ter diálogo. Para encerrar esse assunto, é bom lembrar que a candidata está aliada com pessoas de esquerda, direita e centro. Então não há ideologia”, afirmou o ex-deputado.

Jony também comentou sobre os cargos indicados pelo Republicanos, afirmando que as escolhas foram técnicas e obedecendo o que determina a legislação.