FAKE NEWS ASSOCIA MORTE DE JOVEM À POLÍTICA NO BAIXO SÃO FRANCISCO

05/10/20 - 09:51:37

Ao contrário do que circula em redes sociais sobre a morte de um jovem no município de Telha estar associada ao ato político “Adesivaço”, do candidato à reeleição Flávio Dias (PSD), a coordenação do Coligação Juntos Somos Mais Fortes, responsável pelo evento deste domingo (04) esclarece os verdadeiros fatos sobre o ocorrido. De acordo com agrupamento político, o evento foi realizado com organização e sem ocorrências de tumultos, no clima de paz e cordialidade entre os participantes. O crime em questão ocorreu após o evento e se deve a rixas pessoais.

Nas redes sociais locais foram divulgadas informações falsas ligando o crime ao ato político, algo que não é verdade. A coordenação explica que não há nenhuma ligação do crime com a ação, que teve como objetivo principal distribuir e aplicar adesivos em veículos e ciclomotores. Os coordenadores ainda informam que o prefeito Flávio Dias só tomou conhecimento do fato horas depois do ocorrido, lamentando a situação e se colocando à disposição para ajudar a família do rapaz que perdeu a vida.

A Coligação Juntos Somos Mais Fortes também informou que tomará as providências judiciais cabíveis e que passará mais informações sobre o ocorrido, deixando claro tudo que se passou no dia.

Diretório Municipal do PSD em Telha