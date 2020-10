Goretti Reis dará início a Campanha do Outubro Rosa na Alese

05/10/20 - 12:49:37

Para marcar o início de mais uma campanha do Outubro Rosa, a procuradora da Mulher na Alese, deputada estadual Goretti Reis (PSD), autora da lei estadual de nº 7.526/2012, que instituiu a campanha como evento oficial em Sergipe, apresentará, amanhã, 6, as legislações que amparam mulheres com câncer e as ações que serão desenvolvidas ao longo do mês. A Campanha objetiva chamar a atenção para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Na ocasião, especialistas abordarão a prevenção, os cuidados, o tratamento do câncer e a saúde da mulher. Entre as ações, destaque para o encaminhamento de servidoras e de funcionárias para a realização do exame de mamografia.

“A estimativa para 2020, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, é de que 66.280 mulheres sejam acometidas com o câncer de mama, o que representa 29,7% dos cânceres, a maior porcentagem ainda é do câncer de mama, que em 2018 matou mais de 17 mil mulheres. Os números são assustadores. Para contribuir com a redução desses dados, faremos o encaminhamento das servidoras e funcionárias dessa Casa ao Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), para a realização do exame de mamografia. A prevenção ainda é nossa maior aliada”, explicou a parlamentar que convidou a todos para participarem de mais uma campanha em prol das mulheres com câncer, a terceira edição da Doação de Lenços e do Fórum on-line: ‘Estratégias para prevenção e detecção precoce do Câncer na Mulher’, que acontecerá dia 13.

EXAME DE MAMOGRAFIA

As interessadas deverão comparecer a Diretoria de Atenção à Saúde – DIATS, na Alese, às segundas, quartas ou quintas-feiras, das 8h às 12h de 07 a 16/10, portando o RG, o CPF e o CARTÃO DO SUS.

Foto assessoria

Por Cristina Rochadel