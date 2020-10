Heleno Silva comemora: “Hoje é o Dia da Micro e Pequena Empresa”

05/10/20 - 16:31:44

O ex-deputado federal Heleno Silva está comemorando o dia Dia da Micro e Pequena Empresa, celebrado nesta segunda-feira (05) já que foi o relator do Projeto de Lei. “Fui relator da MP voltada ao microcrédito e tenho uma enorme satisfação em ter sido o relator do Programa Nacional do Microcrédito na Câmara Federal”, comemorou Heleno.

Heleno explica que “essa lei criou o CrediAmigo, estimulando pequenos negócios e o desenvolvimento social no Brasil, com a geração de milhões de empregos. Grande avanço”, afirma o ex-deputado federal.