Homem tenta estuprar e matar uma mulher na presença da filha, uma criança de um ano

05/10/20 - 14:05:01

Uma equipe plantonista da Delegacia de Estância prendeu na noite de domingo (04) no povoado Curuaranha II, um homem de 29 anos, por tentativa de estupro e tentativa de feminicídio.

As informações são de que a equipe recebeu a informação de que uma mulher teria tido a residência invadida e sido atingida por vários golpes de faca, na presença da filha, uma criança de pouco mais de um ano.

Com a chegada dos policiais sob o comando do delegado Antônio Francisco, à localidade, foram iniciados os trabalhos de local de crime, com a apuração de informações que ajudaram na rápida resolução da prática criminosa. Diante da convicção sobre a autoria, foram iniciadas as buscas.

Os agentes seguiram para a residência do suspeito e, lá, foi feito um cerco policial. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Na unidade policial, ele afirmou que mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima.

Ele contou ainda que, na noite desse domingo, tentou manter relações com a vítima, o que foi negado por ela. O suspeito disse que teve uma crise de ciúmes e atentou contra a vida da mulher.

Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de estupro e de tentativa de feminicídio.

Com informações de Factual 1