Inscrições para a segunda edição do Concurso Literário da Rede Estadual continuam abertas

05/10/20 - 11:03:51

O tema traz o Bicentenário de Sergipe com redações dissertativas argumentativas produzidas por alunos

Os estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino de Sergipe, bem como alunos do programa Pré-universitário (Preuni), juntamente com o respectivo professor orientador, poderão se inscrever na segunda edição do Concurso Literário promovido pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase). As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no Portal da Seduc:

www.seduc.se.gov.br

no período de 21 de setembro a 30 de novembro.

Homenageando o Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe, celebrado durante o ano de 2020, o II Concurso Literário da Rede Pública Estadual terá como objetivo promover reflexão, no âmbito das escolas, sobre a Independência Política de Sergipe, como fortalecimento da identidade e pertencimento, celebrando, assim, o tão importante marco na história do Estado, a partir da assinatura da Carta Régia, de 8 de julho de 1820, ora celebrada pela passagem dos 200 anos. As produções devem ser estruturadas em dissertações argumentativas, balizadas na categoria Criação Literária.

Segundo a diretora do Dase, professora Eliane Passos, o webinário de lançamento do concurso ocorrerá nesta quinta-feira, dia 24, às 10h, com transmissão pelo canal do Youtube da Seduc, contando com apresentação do edital, para discorrer sobre a estrutura da redação e sobre o tema Bicentenário de Sergipe. “O concurso visa a identificar, valorizar e dar visibilidade à produção artística literária dos estudantes. É importante a participação do estudante nesse concurso pela perspectiva do estímulo à leitura e do exercício da escrita, que trazem consigo outros valores indispensáveis à formação do cidadão”, salientou a gestora.

Cada estudante, acompanhado do professor orientador, poderá participar com apenas uma Redação – Dissertação. O texto deverá ser escrito a mão, em letra legível, de acordo com a folha padrão que estará disponível no anexo I do edital, quantidade mínima de 20 linhas e no máximo de 30 linhas. O conteúdo dos textos deve versar sobre o tema proposto no presente edital, não sendo aceitos trabalhos que contenham conteúdos que possam causar danos a terceiros e que firam os direitos humanos de maneira geral.

Após inscrição, haverá ainda mais três etapas: seleção pela escola, seleção pela respectiva Diretoria de Educação e, por fim, a etapa estadual, ocasião em que uma comissão instituída selecionará as melhores produções. De acordo com o cronograma do concurso, o resultado da comissão julgadora será anunciado no dia 4 de fevereiro de 2021, em uma cerimônia pública presencial ou online que ocorrerá de acordo com o cronograma e a depender do contexto. A cerimônia de premiação será em 9 de fevereiro, e os três melhores trabalhos gerais serão agraciados com medalhas e certificados. A Seduc e instituições apoiadoras financiarão as despesas com a premiação dos estudantes/artistas.

Inscrição alunos do Preuni:

https://bit.ly/3j12ECY

Inscrição alunos da Rede:

https://bit.ly/3036fZQ

Mais informações podem ser obtidas no edital, por meio do link:

https://siae.seduc.se.gov.br/SIAE.SERVICEFILE/API/FILE/DOWNLOADS/EE49F484-97D5-4BFC-8EDA-E0AB8BA7EAF5

Assessoria de Comunicação da SEDUC